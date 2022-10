Bousculade d’Halloween : le Premier ministre sud-coréen promet une “enquête approfondie”

Plus de 150 personnes ont été tuées lors d’une bousculade d’Halloween ce week-end, dans le quartier Itaewon de Séoul, en Corée du Sud.

Le Premier ministre sud-coréen, Han Duck-soo a promis d’ouvrir une enquête sur la tragédie.

C’était la première célébration d’Halloween sans restriction en trois ans.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a promis lundi une enquête approfondie sur la cohue d’Halloween au cours du week-end qui a tué plus de 150 personnes dans la capitale et plongé le pays dans une semaine de deuil.

Les responsables ont déclaré que le nombre de morts était passé du jour au lendemain à 154 avec 149 blessés, dont 33 dans un état grave. Des citoyens d’au moins deux douzaines de pays figuraient parmi les morts.

Des dizaines de milliers de fêtards s’étaient entassés samedi dans les rues étroites et les ruelles du quartier populaire d’Itaewon à Séoul pour les premières festivités d’Halloween pratiquement illimitées en trois ans. Beaucoup de fêtards étaient adolescents ou dans la vingtaine et vêtus de costumes.

Mais le chaos a éclaté lorsque les gens ont afflué dans une ruelle particulièrement étroite et en pente, même après qu’elle était déjà bondée, ont déclaré des témoins.

Lundi matin, des gens ont déposé des chrysanthèmes blancs, des boissons et des bougies sur un petit autel de fortune à une sortie de la station de métro Itaewon, à quelques pas du site de l’écrasement.

“Peu importe comment ils sont morts ou pourquoi ils sont morts. Ces pauvres gens, tous du même âge que mes petits-enfants, sont morts de toute façon”, a déclaré Jung Si-hoon, un retraité et un ancien de l’église, qui a placé un vieux bois croix à l’autel. « Que devrions-nous dire de plus ? Nous devrions prier pour eux et souhaiter qu’ils reposent en paix.

Les magasins et les cafés à proximité ont été fermés et la police a bouclé le site de l’incident, qui était jonché de déchets.

Les écoles, les jardins d’enfants et les entreprises du pays ont annulé les événements d’Halloween prévus. Les concerts de K-pop et les briefings gouvernementaux ont également été annulés.

Alors que les représentants du gouvernement se réunissaient pour discuter de la catastrophe, Han a déclaré :

Le gouvernement entreprendra une enquête approfondie sur les causes de cet accident et fera de son mieux pour apporter les changements institutionnels nécessaires afin qu’un tel accident ne se reproduise pas.

“L’identification a été achevée pour les 154 personnes décédées sauf une, et je pense qu’il est temps que des mesures de suivi telles que les procédures funéraires soient prises sérieusement”, a déclaré Han. “Nous ferons de notre mieux pour fournir le soutien nécessaire en reflétant autant que possible les opinions des familles endeuillées.”

Han a déclaré qu’il y avait eu des incidents de personnes propageant des discours de haine en blâmant les victimes, en diffusant de fausses informations et en publiant des scènes troublantes de l’incident en ligne. Un responsable de l’Agence nationale de police a déclaré qu’ils enquêtaient sur six cas liés.

Le président Yoon Suk-yeol, qui a déclaré une période de deuil national et désigné Itaewon zone sinistrée, a visité lundi un autel commémoratif près de l’hôtel de ville de Séoul et a rendu hommage aux victimes, a indiqué son bureau.

Le béguin est survenu alors qu’Itaewon, symbole de la vie nocturne en roue libre dans la capitale sud-coréenne pendant des décennies, commençait à prospérer après plus de deux ans de restrictions de Covid-19, avec des restaurants et des magasins branchés remplaçant les établissements miteux.

La catastrophe est la plus meurtrière du pays depuis le naufrage d’un ferry en 2014 qui a tué 304 personnes, principalement des lycéens.

Le naufrage du Sewol et la critique de la réponse officielle ont envoyé des ondes de choc à travers la Corée du Sud, provoquant une introspection généralisée sur les mesures de sécurité dans le pays qui sont susceptibles d’être renouvelées à la suite de l’écrasement de samedi.