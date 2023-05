Bousculade au stade de football fait au moins douze morts et des dizaines de blessés | Nouvelles du monde

Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lorsque des fans se sont précipités à travers l’une des portes d’accès lors d’un match de football de quart de finale de la ligue salvadorienne entre Alianza et FAS (Photo: AP) Des supporters en déroute ont tué au moins 12 personnes et blessé des dizaines d’autres lors d’un match de football samedi. La police civile nationale d’El Salvador a déclaré que l’incident s’était produit lors d’un quart de finale de championnat entre les clubs Alianza et FAS au stade Monumental de Cuscatlan, à environ 40 km au nord-est de la capitale San Salvador. Les supporters auraient franchi l’une des portes d’accès au stade. Les autorités ont confirmé les douze décès, ajoutant que deux des blessés avaient été transportés vers des hôpitaux dans un état critique. Carlos Fuentes, porte-parole du groupe de premiers secours Rescue Commandos, a déclaré: « Nous pouvons confirmer neuf morts – sept hommes et deux femmes – et nous avons soigné plus de 500 personnes, et plus de 100 ont été transportées vers des hôpitaux, certaines d’entre elles étaient graves .’ Le match n’a duré qu’environ 16 minutes avant que le jeu ne soit suspendu en raison de la bousculade. On pense que les joueurs se sont arrêtés après avoir vu des fans dans les tribunes saluer frénétiquement, avant de commencer à transporter les blessés hors d’un tunnel et sur le terrain.



Les corps sont recouverts d’une couverture sur le terrain du stade Cuscatlan au Salvador samedi (Photo: AP)



Le jeu a été suspendu seulement 16 minutes après le début du match (Photo: AFP) Les chaînes de télévision locales ont transmis des images en direct des conséquences, des dizaines de personnes se rendant sur le terrain pour recevoir des soins médicaux. Les images montrent des fans agitant des chemises sur les blessés dans une tentative désespérée de les faire revivre.



Au moins deux des personnes transportées à l’hôpital étaient dans un état critique (Photo: AP)



La police salvadorienne et le bureau du procureur général mèneront une enquête criminelle sur l’incident (Photo: AP) Un volontaire non identifié de Rescue Commandos a en outre déclaré aux journalistes locaux: «C’était une avalanche de fans qui ont envahi la porte. Certains étaient encore sous le métal dans le tunnel. « D’autres ont réussi à se rendre dans les tribunes puis sur le terrain et ont été étouffés. » Plus: Tendance

Le commissaire de la police nationale civile, Mauricio Arriza Chicas, s'exprimant depuis le lieu de la bousculade, a assuré au public que son agence et le bureau du procureur général mèneraient une enquête criminelle sur la tragédie. Il a déclaré qu'ils « enquêteraient sur les ventes de billets, les entrées dans le stade, mais surtout la zone sud », faisant référence à l'endroit où la bousculade a commencé. La Fédération salvadorienne de football a en outre publié une déclaration exprimant ses regrets pour l'incident et son soutien aux familles des victimes.

