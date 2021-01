Les marchés boursiers américains et la plupart des banques seront fermés lundi à l’occasion de la journée Martin Luther King Jr.

Contrairement à d’autres jours fériés fédéraux, les détaillants nationaux et les chaînes de restaurants seront ouverts. Cependant, au milieu de la pandémie de coronavirus, certaines entreprises continuent de fonctionner avec des horaires réduits et certains emplacements peuvent être fermés.

De nombreux magasins auront également des soldes lundi et le jour où l’icône des droits civiques sera honorée est considéré comme le meilleur moment pour trouver une offre de voiture d’occasion, selon une étude du moteur de recherche de voitures iSeeCars.com.

Alors que Costco est fermé sept jours par an – y compris le jour de l’An, Pâques, le Memorial Day, le 4 juillet, la fête du Travail, Thanksgiving et Noël – le club de gros est ouvert le lundi.

Le service postal des États-Unis ne livrera pas non plus le courrier lundi et tous les emplacements seront fermés, mais vous pourriez toujours recevoir des colis de FedEx et d’UPS s’ils ne dépendent pas d’USPS.

Le président Ronald Reagan a signé un projet de loi marquant le troisième lundi de janvier en tant que Martin Luther King Jr. Day en 1983 et le premier jour férié a été observé en janvier 1986. Il n’a été observé dans tous les États qu’en 2000. L’anniversaire du roi était le 15 janvier. ont 92 ans.

Certaines petites entreprises pourraient être fermées. Selon une enquête de Bloomberg Law, 45% des employeurs privés ont fermé leurs portes pour la journée Martin Luther King Jr. en 2019. Plus d’employeurs ont donné ce jour-là que le jour du président.

En raison du COVID-19, de nombreuses marches, défilés et autres événements organisés pour marquer la fête en l’honneur de Martin Luther King Jr. ont été annulés. De nombreux événements ont été déplacés en ligne, proposés virtuellement via Zoom ou d’autres applications – mais les organisateurs espèrent que l’enthousiasme du public restera élevé étant donné la résonance supplémentaire que les vacances apportent à une époque de troubles sociaux continus.

Le lundi est également la première chance de la nouvelle année d’obtenir une entrée gratuite dans les sites des parcs nationaux qui facturent des frais d’entrée. Il y a encore des frais de camping, de transport, d’activités et de visites.

