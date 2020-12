Cardi B a fait sensation lorsqu’elle a demandé à ses abonnés Twitter si elle devait acheter un sac à main d’une valeur de 88000 $. La rappeuse a été contrainte de s’excuser et même de justifier l’achat en montrant les reçus de ses dons de charité.

«Dois-je dépenser 88K pour ce sacré sac à main? … C’est tentant, » le célèbre chanteur de ‘WAP’ a tweeté dimanche.

Dois-je dépenser 88K pour ce sacré sac à main? Omggg c’est tentant 😩😩😩 – iamcardib (@iamcardib) 6 décembre 2020

Le message apparemment inoffensif d’une star de 24 millions de dollars a immédiatement incité des féroces contrecoup. Des milliers d’utilisateurs de Twitter ont afflué vers la section des commentaires de Cardi B pour la réprimander d’être « Ton sourd » au milieu d’une pandémie et d’une crise économique.

Les utilisateurs ont exhorté le rappeur à en faire don à des œuvres caritatives et ont exprimé des griefs financiers personnels. « Vous parlez d’un sac à main 88k quand je n’ai pas les moyens d’acheter mes médicaments, un changement de nom ou un nouveau pantalon » une personne a écrit. « 88 000 changeraient ma vie entière, » fait écho à un autre.

Bon seigneur, elle est devenue sourde. Est-ce qu’elle succède à Kim Kardashian? @iamcardib nous sommes au milieu d’une pandémie. Les gens ne peuvent pas payer leur prêt hypothécaire et perdent leur entreprise mais demandez-nous notre avis sur un sac à main qui pourrait rembourser ma dette de prêt étudiant – Emme (@ Emme52294) 7 décembre 2020

Fam, vous parlez d’un sac à main 88k quand je n’ai pas les moyens d’acheter mes médicaments, un changement de nom ou un nouveau pantalon. Êtes-vous fr? Je vends mes seins pour acheter de la soupe aux sans-abri et je laisse mon compte à zéro pendant que vous avez assez d’argent pour acheter un mobil-home en espèces. Je suis malade. pic.twitter.com/xNACAI4ID6 – Vex 🔞 Riotwitch, vérifiez la broche ❤️ (@StarlitSanctity) 7 décembre 2020

Faites un don 88k à une association caritative pour les personnes qui ont besoin d’aide en ce moment … vous connaissez les gens qui achètent votre musique pour peut-être traverser ces moments de merde … – Todd (@ Todd36645766) 6 décembre 2020

bro 88k changerait toute ma vie rn pic.twitter.com/8HyRSCV9a7 – Marcus (@STOPFLEXIN) 6 décembre 2020

La réaction à la publication a été si écrasante et hostile que Cardi B a décidé d’essayer de justifier ses habitudes de dépenses en faisant la une de ses dons aux fonds de secours Covid-19 et en effectuant d’autres activités caritatives. L’étoile même offert pour égaler les dons de ses commentateurs aux organismes de bienfaisance de son choix.

De plus, le rappeur devait Explique que les temps troublés actuels sur lesquels ses commentateurs tweetaient étaient également difficiles pour sa famille élargie, que le nouveau riche afro-latina a parrainé.

Faits https://t.co/LNIG0iAnss – iamcardib (@iamcardib) 7 décembre 2020

J’ai aussi fait un don d’un million de dollars aux fans à travers cashapp il y a 2 mois https://t.co/XF9sAjWIuz – iamcardib (@iamcardib) 6 décembre 2020

Cependant, bien qu’elle ait apparemment subi des pressions pour répondre à ses critiques, Cardi B ne semblait pas intimidée par « l’armée réveillée » de Twitter, composée de milliers de personnes, mais plutôt ouvertement en colère contre elle. «Ok les gars, je m’excuse. Vous êtes heureux?! elle tweeté avant de plaisanter sur le fait que la même foule ne semble pas s’en prendre au président milliardaire américain en exercice.

L’interaction de Cardi B avec des milliers de ses partisans est rapidement devenue méchante. Notamment, cela s’est terminé exactement de la même manière. «Alors tu veux que je te montre le sac à main? Elle a tweeté, l’ayant apparemment achetée.

Sooooooo … tu veux que je te montre le sac? 😩😂😂 – iamcardib (@iamcardib) 7 décembre 2020

Peut-être ironiquement, le rappeur pourrait être considéré comme l’une des célébrités américaines les plus à gauche. Elle a été une fervente partisane des élections présidentielles du sénateur socialiste démocrate Bernie Sanders en 2016 et 2020. On ne sait pas comment la politique de Cardi B se concilie avec ses habitudes de dépenses, car Sanders est un critique connu des vêtements trop chers.

