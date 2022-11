Bourse créée en l’honneur de Tara Bowie, ancienne rédactrice en chef de Keremeos

Dès l’âge de sept ans, Tara Bowie rêvait d’être écrivain.

C’est donc ce qu’elle est devenue.

Après le lycée, Bowie a étudié le journalisme en Ontario. Elle a travaillé pour plusieurs journaux de cette province, dont le quotidien Woodstock Sentinel Review, avant de déménager dans la vallée de Similkameen en Colombie-Britannique en 2014.

On se souvient surtout d’elle localement en tant que rédactrice en chef de Keremeos Review et journaliste pour Similkameen Spotlight et Penticton Western News, de 2014 à 2019.

Bowie a reçu de nombreux prix de l’industrie pour l’excellence éditoriale, tant à l’est qu’à l’ouest.

Elle est décédée des suites d’un accident le 6 novembre 2020, à l’âge de 40 ans.

Une bourse a été créée au nom de Bowie, au profit des étudiants diplômés de l’école secondaire élémentaire Similkameen (SESS).

“Tara était une fille d’une petite ville et tout ce qu’elle faisait était une petite ville”, a déclaré sa mère, Nancy Birtch.

« Elle est allée à tous les événements qu’il y avait en ville, que ce soit à l’école, dans les clubs ou à la chambre de commerce. Elle était là et travaillerait dur pour faire connaître l’histoire.

Birtch a créé le fonds de bourses avec la Community Foundation of the South Okanagan Similkameen, pour honorer l’amour de Bowie pour Keremeos et ses habitants, et pour donner aux étudiants de SESS un coup de pouce alors qu’ils poursuivent leurs propres rêves.

“Mon espoir avec cela est d’aider un étudiant à devenir ce qu’il veut devenir”, a déclaré Birtch.

«C’est peut-être un petit tremplin, mais c’est toujours un tremplin qui mène là où ils veulent éventuellement aller. Qu’ils veuillent être charpentier ou chef, cela n’a pas besoin d’être spécifique, mais cela leur donne juste un peu d’espoir pour faciliter les choses.

Birtch a déclaré qu’il était approprié de créer une bourse au nom de Tara, car elle aimait couvrir la remise des diplômes de l’école et parler aux enfants de leurs espoirs. « Son nom continuera. L’élève ne saura peut-être pas qui ou quoi Tara a fait, mais il saura que quelqu’un a pensé à l’avance pour l’aider.

En aidant les étudiants à réaliser leurs rêves, on espère que la bourse aidera à créer davantage d’histoires du genre que Tara aimait le plus – celles qui concernaient des enfants et de jeunes adultes, et des personnes travaillant ensemble pour aider les autres, a-t-elle expliqué.

“Les histoires préférées de Tara étaient vraiment celles de la communauté qui se rassemblait”, a déclaré Birtch.

La bourse sera décernée chaque année aux étudiants diplômés du SESS et souhaitant poursuivre des études postsecondaires pour améliorer leur vie. Les demandes de bourses ouvrent au printemps et de plus amples informations sur le processus de demande et les délais peuvent être trouvées sur le site Web du CFSOS www.cfso.net/apply-for-a-bursary.

