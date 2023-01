Bourse Bernice Kirkus disponible pour les élèves de l’école secondaire Indian Creek – Shaw Local

SYCAMORE – Des demandes de bourses par l’intermédiaire de la Bernice Kirkus Scholarship Foundation sont disponibles.

Les bourses seront disponibles pour l’année universitaire 2023-2024, selon un communiqué de presse.

Les bourses sont disponibles pour les diplômés de l’Indian Creek High School qui sont acceptés pour l’inscription ou actuellement inscrits à temps plein dans un collège ou une université de quatre ans dûment accrédité et qui se spécialisent dans un diplôme de premier cycle en éducation.

Les formulaires de demande sont disponibles auprès du service des conseillers d’orientation de l’Indian Creek High School. Tous les documents de candidature remplis et les pièces justificatives doivent être postés ou déposés au plus tard le samedi 1er avril à l’ancienne Banque nationale, 230 W. State St., Sycamore.

Pour plus d’informations, visitez le département des conseillers d’orientation de l’Indian Creek High School ou écrivez à la Bernice Kirkus Scholarship Foundation, c/o Old National Bank.