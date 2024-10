Bourse aujourd’hui : Wall Street termine mitigée après l’envolée de Tesla et la chute d’IBM

NEW YORK– Wall Street a dérivé vers un résultat mitigé jeudi après que Tesla ait atteint l’un des meilleurs jours de son histoire, tandis qu’IBM a chuté à son pire en six mois.

Le S & Le P 500 a augmenté de 0,2% pour briser sa première séquence de trois jours de défaites depuis début septembre. Il a rebondi entre les pertes et les gains tout au long de la journée, et il était réparti à peu près également entre les actions en hausse et en baisse.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 140 points, ou 0,3 %, tandis que le Nasdaq composite a augmenté de 0,8 %.

Tesla a dominé le marché avec un bond de 21,9 % après l’annonce du constructeur de véhicules électriques meilleur profit pour le dernier trimestre que prévu par les analystes. Le PDG optimiste, Elon Musk, a également prédit une croissance des ventes de 20 à 30 % l’année prochaine, même si les revenus du dernier trimestre ont été inférieurs aux prévisions des analystes. Il s’agit du meilleur jour pour l’action Tesla depuis 2013.

UPS a grimpé de 5,3% après avoir également dépassé les prévisions de bénéfices des analystes. Les finances de l’entreprise de livraison de colis peuvent offrir une fenêtre sur la vigueur de l’économie en raison du nombre de types de clients différents qu’elle sert, et ses revenus ont dépassé les attentes.

ServiceNow, dont la plate-forme aide les entreprises à automatiser et à connecter les processus, a été une autre des forces les plus puissantes qui ont poussé vers le haut le S & P 500. Il a augmenté de 5,4 % après avoir généré des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu, stimulés par l’intérêt des clients pour l’intégration de la technologie de l’intelligence artificielle.

Ces gains ont permis de compenser une baisse de 6,2% pour IBM, qui a déclaré pour le dernier trimestre un chiffre d’affaires légèrement inférieur aux attentes des analystes. C’est la principale raison pour laquelle le Dow Jones est à la traîne des autres indices.

Boeing pesait un autre poids et a coulé de 1,2% après le vote de ses machinistes. poursuivre leur grèvequi a paralysé la production aéronautique. Plus de 60 % des syndiqués qui ont voté sur le contrat proposé l’ont rejeté, les gardant sur les lignes de piquetage six semaines après le début de leur grève.

Union Pacific a chuté de 4,4% après la le chemin de fer a annoncé un bénéfice légèrement plus faible et des revenus que prévu.

Tout compte fait, le S & Le P 500 a augmenté de 12,44 points à 5 809,86. Le Dow Jones a chuté de 140,59 à 42 374,36 et le Nasdaq composite a augmenté de 138,83 à 18 415,49.

Les actions ont largement régressé cette semaine après le S & Le P 500 et le Dow ont tous deux établi des records à la fin de la semaine dernière. Ils ont été touchés par la hausse des rendements du Trésor sur le marché obligataire, ce qui peut rendre les investisseurs moins disposés à payer des prix élevés pour les actions. Les critiques avaient déjà déclaré auparavant que les actions semblaient trop chères étant donné que leurs prix avaient augmenté plus rapidement que les bénéfices des entreprises.

Les rendements ont grimpé, rapport après rapport, économie américaine restes plus fort que prévu. C’est une bonne nouvelle pour Wall Street, car cela renforce l’espoir que l’économie puisse s’échapper de la pire inflation depuis des générations sans le douloureux récession que beaucoup craignaient était inévitable.

Mais cela oblige également les traders à revoir à la baisse leurs prévisions sur l’ampleur de la réduction des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, maintenant qu’elle se concentre tout autant sur le maintien de l’économie que sur la réduction de l’inflation. Alors que les paris sur la mesure dans laquelle la Fed finira par réduire son taux d’intérêt au jour le jour diminuent, les rendements du Trésor ont également retrouvé une partie de leurs baisses antérieures.

Un rapport sur les demandes de chômage offert jeudi une image mitigée sur le marché du travail. Il indique que moins de travailleurs ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière, ce qui peut être le signe de licenciements relativement faibles. Mais il a également indiqué que le nombre total de bénéficiaires de prestations avait atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans.

Dans l’ensemble, les chiffres montrent un ralentissement de l’économie, « mais il n’y a aucun signe d’effondrement de l’emploi ou d’une vague de licenciements dans ces données », selon Carl Weinberg et Rubeela Farooqi de High Frequency Economics.

Les rendements du Trésor, qui s’étaient détendus du jour au lendemain, ont réduit leurs pertes après la publication du rapport sur les inscriptions au chômage, avant de faire du yo-yo. Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,20% contre 4,25% mercredi soir. Il reste bien au-dessus de son niveau de 4,08 % de la fin de la semaine dernière.

Un rapport préliminaire distinct indique que la croissance de l’activité commerciale aux États-Unis pourrait s’être légèrement accélérée le mois dernier, la vigueur des entreprises du secteur des services continuant de compenser la faiblesse du secteur manufacturier. Le rapport de S & P Global a également montré un regain de confiance, les entreprises s’attendant à une plus grande stabilité et certitude après la prochaine élection présidentielle.

Un troisième rapport, quant à lui, indique que les ventes de logements neufs ont été plus fortes le mois dernier que prévu par les économistes.

Sur les marchés boursiers étrangers, les indices ont légèrement augmenté en Europe après avoir terminé en demi-teinte en Asie.

Les rédacteurs d’AP Business, Matt Ott et Elaine Kurtenbach, ont contribué.