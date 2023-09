Bourse aujourd’hui : Wall Street dérive avant la prochaine réunion de la Fed sur les taux d’intérêt

NEW YORK (AP) – Les actions américaines ont dérivé dans des échanges calmes lundi, alors que Wall Street a fait peu de mouvements importants dans l’ensemble en…

NEW YORK (AP) — Les actions américaines ont dérivé dans des échanges calmes lundi, alors que Wall Street a globalement fait peu de mouvements importants avant la clôture. Prochaine réunion de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt.

Le S&P 500 a légèrement augmenté de 3,21 points, ou 0,1%, à 4 453,53, après sa deuxième semaine consécutive de baisse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 6,06, ou moins de 0,1%, à 34 624,30, et le Nasdaq composite a ajouté 1,90, ou moins de 0,1%, à 13 710,24.

Les actions ont oscillé depuis début août en raison de l’incertitude quant à savoir si la Fed en aurait enfin fini avec ses hausses drastiques des taux d’intérêt. La hausse des taux d’intérêt a contribué à freiner l’inflation par rapport à son pic de l’été dernier, mais elle a également nui aux prix des actions et d’autres investissements tout en ralentissant l’économie.

Les traders s’attendent presque tous à ce que la Fed maintienne ses taux stables lors de sa réunion de cette semaine, qui se termine mercredi. Une plus grande attention sera portée aux prévisions que les responsables de la Fed publieront sur l’orientation qu’ils prévoient des taux d’intérêt, de l’économie et du marché du travail dans les années à venir.

L’une des premières questions sur lesquelles le marché se concentrera sera la façon dont les hauts responsables de la Fed envisagent une hausse de son principal taux d’intérêt cette année. Les traders parient sur une probabilité d’environ 40 % que la Fed augmente à nouveau ses taux en novembre ou en décembre, selon les données du groupe CME.

Mais une attention tout aussi grande sera portée à ce que les responsables de la Fed diront à propos de l’année prochaine, lorsque les investisseurs s’attendent à ce que la Fed commence à réduire ses taux d’intérêt. Les investisseurs recherchent de telles réductions, qui assouplissent généralement les conditions financières et stimulent les marchés financiers. La grande question est de savoir dans quelle mesure la Fed pourrait réduire ses taux.

Les économistes de Goldman Sachs s’attendent à ce que les responsables de la Fed indiquent des réductions d’un point de pourcentage l’année prochaine, après avoir relevé les taux une fois de plus cette année dans une fourchette de 5,50 % à 5,75 %.

Les craintes sont fortes que les taux devraient rester élevés plus longtemps afin de ramener l’inflation jusqu’à l’objectif de 2 % de la Fed. Alors que les tendances sous-jacentes de l’inflation continuent de s’améliorer dans l’ensemble, la récente hausse des prix du pétrole a compliqué les choses.

Le baril de brut américain a augmenté de 71 cents à 91,48 dollars lundi. Cela représente une hausse par rapport à moins de 70 $ en juillet. Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté de 0,5% à 94,43 dollars le baril.

La hausse des prix de l’essence et des autres carburants est l’une des principales raisons pour lesquelles l’inflation des consommateurs se sent accélérée le mois dernier, passant de 3,2 % à 3,7 %.

La hausse des prix du carburant, ainsi que les craintes que les taux restent élevés plus longtemps, ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor sur le marché obligataire.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 4,31% contre 4,33% vendredi soir. Il est en grande partie en hausse depuis qu’il s’est établi autour de 3,40 % en mai.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui suit de plus près les attentes de la Fed, est resté stable à 5,04 %.

Les inquiétudes concernant une éventuelle récession persistent également, même si elles ont diminué avec les rapports successifs montrant que l’économie et le marché du travail continuent de bourdonner.

Un facteur inquiétant est la situation des rendements obligataires, les rendements à deux ans et à court terme continuant de rester supérieurs aux rendements à long terme. Il s’agit d’un phénomène inhabituel qui a souvent précédé les récessions dans le passé.

Un autre signal d’alarme provient de l’indice des indicateurs économiques avancés, qui examine les nouvelles commandes des fabricants, les attentes des consommateurs concernant la conjoncture économique et d’autres facteurs qui pourraient indiquer la direction que prend l’économie.

Lorsque son taux de variation annualisé sur six mois se contracte à 3 % ou plus, cela est toujours associé à une récession, selon Doug Ramsey, directeur des investissements du Leuthold Group.

Cela fait 15 mois depuis le déclenchement du plus récent avertissement de récession en juin 2022. Dans le passé, la période la plus longue entre un tel déclencheur et une récession était les 16 mois précédant la Grande Récession. Si cela correspond à celui-là, cela pourrait impliquer une récession commençant en octobre, dit Ramsey.

À Wall Street, Clorox a chuté de 2,4% après avoir déclaré qu’une attaque de cybersécurité avait provoqué des perturbations généralisées dans ses activités. L’entreprise mesure encore les dégâts, mais elle s’attend à ce que ceux-ci soient importants pour les résultats à venir. Clorox a également déclaré qu’elle pensait que l’activité non autorisée avait été contenue.

Ford et General Motors tombaient en tant que groupe limité grève des Travailleurs unis de l’automobile reporté dans un autre jour. Ford a chuté de 2,1 % et General Motors de 1,8 %.

Les actions des producteurs d’énergie ont, quant à elles, contribué à dominer le marché en raison de la hausse du pétrole. Exxon Mobil a gagné 0,8% et Marathon Petroleum a augmenté de 1,6%.

Sur les marchés boursiers étrangers, l’indice Hang Seng à Hong Kong a chuté de 1,4% suite à des informations ce week-end selon lesquelles la police aurait arrêté du personnel de l’entreprise de gestion de patrimoine d’un promoteur immobilier en difficulté. Chine Evergrande.

Les indices ont chuté dans une grande partie du reste de l’Asie, ainsi qu’en Europe.

Les rédacteurs d’AP Business, Matt Ott et Elaine Kurtenbach, ont contribué.

