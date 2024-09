Bourse aujourd’hui : mises à jour en direct

Les actions ont augmenté jeudi, les traders ayant digéré la décision prise mercredi par la Réserve fédérale d’abaisser les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage.

Le Indice Dow Jones des valeurs industrielles a bondi de 500 points, soit 1,2%. S&P 500 a grimpé de 1,6 %, et le Indice composite du Nasdaq a augmenté de 2,6 %.

Les traders ont obtenu une certaine confirmation que la Fed préparait un atterrissage en douceur de l’économie jeudi, alors que les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont chuté de 12 000 à 219 000, ce qui est bien en deçà des estimations.

Les actions technologiques ont progressé alors que la baisse des taux a incité les investisseurs à revenir à un état d’esprit favorable au risque. Nvidia et DMLA les actions ont grimpé respectivement de plus de 5 % et 4 %. Technologie Micron négociées à plus de 2 % de plus. D’autres grandes valeurs technologiques telles que Méta et Alphabet ont progressé respectivement de 3,3% et de 2,2%.

Les actions bénéficiant d’un effet de levier sur la baisse des taux, qui stimule l’économie, ont également bondi jeudi matin. JPMorgan Chase a augmenté de 1,5 %. Les valeurs industrielles Chenille et Home Dépôt ont gagné respectivement 3,3% et 1,5%.

La Fed a abaissé mercredi son taux directeur de 5,25% à 5,5% à une fourchette de 4,75% à 5%, ce qui a surpris certains investisseurs qui critiquaient l’ampleur de cette première baisse. Il s’agit de la première baisse de taux opérée par la Fed en quatre ans.

« Ce cycle de baisse des taux de la Fed prépare le terrain pour que les marchés soient vraiment forts au cours du prochain mois ou des trois prochains mois », a déclaré Tom Lee, directeur de la recherche chez Fundstrat Global Advisors, à l’émission « Squawk on the Street » de CNBC jeudi.

Lee a souligné qu’il s’attendait à ce que l’incertitude augmente à l’approche de la prochaine élection présidentielle américaine.

Après avoir évolué en dents de scie pendant la majeure partie de mercredi après-midi, les actions ont finalement clôturé la séance en baisse. S&P 500 et 30 actions Dow Les prix ont initialement atteint de nouveaux records juste après l’annonce par la Fed de sa décision de réduire les taux d’intérêt.