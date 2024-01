Bourse aujourd’hui : mises à jour en direct

il y a 2 heures

Alors que l’indice S&P 500 atteint des records après les autres, il est facile pour les investisseurs d’être optimistes quant aux perspectives à court terme du marché boursier.

Mais “malgré l’optimisme récent, plusieurs risques majeurs subsistent, soulignant l’importance d’envisager des stratégies visant à réduire les menaces sur les portefeuilles”, écrit Solita Marcelli, analyste chez UBS, dans une note publiée mardi.

Elle a notamment évoqué des risques tels que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, entre la Russie et l’Ukraine et entre les États-Unis et la Chine. Des commentaires plus bellicistes de la Réserve fédérale lors de la réunion du FOMC de mercredi pourraient également rendre le marché vulnérable à un éventuel repli.

« Bien qu’aucune forme de protection ne fonctionne pour tous les risques, nous envisageons une gamme de stratégies qui peuvent aider à atténuer la volatilité ou les baisses des portefeuilles. Il s’agit notamment de la recherche de qualité dans les avoirs en actions et en obligations, ainsi que de stratégies structurées défensives, d’investissements alternatifs ou de positions. en pétrole et en or”, a ajouté Marcelli.

—Lisa Kailai Han