Bourse aujourd’hui : mises à jour en direct

Le risque que les actions s’affaiblissent augmente à mesure que la courbe des rendements du Trésor entre les obligations à 2 et 10 ans s’accentue, selon l’analyste technique de Bank of America Stephen Suttmeier dans une note aux clients mardi.

Le S&P 500, par exemple, « est vulnérable à des corrections plus importantes lorsque la courbe des rendements se pentifie », a écrit Suttmeier. « La plus grande correction que le SPX ait connue depuis que la courbe des rendements a atteint son plus bas niveau en juin 2023 est la baisse de 10,3% de fin juillet 2023 à fin octobre 2023. Cela se compare aux corrections moyennes et médianes les plus importantes de 26,5% et 20,3%, respectivement, pendant la période de rendement. cycles de pentification des courbes.

Dix des douze derniers cycles de pentification ont coïncidé avec des récessions américaines, a noté l’analyste.

Le bon du Trésor à 10 ans a cédé 4,01% en fin de séance mardi, contre 3,96% pour le bon à 2 ans. Au 31 mai, le 10 ans cédait 4,51% tandis que le 2 ans cédait 4,89%.

-Scott Schnipper