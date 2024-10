Bourse aujourd’hui : les marchés asiatiques sont pour la plupart en hausse après une nouvelle clôture gagnante à Wall Street

BANGKOK– Les actions asiatiques ont ouvert pour la plupart en hausse après que les actions américaines ont atteint des records pour clôturer leur dernière semaine gagnante. Les prix à terme et pétroliers américains ont également grimpé.

Le Hang Seng de Hong Kong était une valeur aberrante, chutant de 0,6% à 20 869,39, mais le Shanghai Composite a gagné 0,8% à 3 288,32. L’indice des actions A du plus petit marché de Shenzhen a augmenté de 2,2 %.

Les gains sur les marchés de la Chine continentale font suite à des réductions des taux préférentiels des prêts à un an et à cinq ans, qui sont les taux de référence pour les prêts. Des taux plus bas peuvent contribuer à réduire la pression sur les emprunteurs, en particulier sur les promoteurs immobiliers qui ont souffert de la répression des emprunts excessifs il y a plusieurs années.

Étant donné que la principale contrainte est la faiblesse de la demande, le « gros du travail » devra provenir des dépenses publiques, a déclaré Zichun Huang de Capital Economics dans un rapport. Le ministère chinois des Finances s’est engagé à accroître ces dépenses dans les mois à venir. « Cependant, nous restons sceptiques quant à la capacité de l’assouplissement budgétaire à être suffisamment important pour apporter autre chose qu’une reprise modeste et de courte durée de l’activité. »

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a augmenté de 0,3% à 39 078,33, tandis que le Kospi de Séoul a bondi de 0,8% à 2 614,75. L’Australie S & Le P/ASX 200 était en hausse de 0,7% à 8 340,40.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après avoir chuté la semaine dernière alors que les inquiétudes se sont estompées qu’Israël attaquerait les installations pétrolières iraniennes dans le cadre de ses représailles contre l’Iran. attaque de missile au début du mois. L’Iran est un important producteur de brut et une grève pourrait perturber ses exportations vers la Chine et ailleurs. Les inquiétudes concernant la vigueur de la demande chinoise ont également pesé sur les prix du pétrole.

Lundi matin, le brut de référence américain était en hausse de 38 cents à 69,07 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la norme internationale, a gagné 31 cents à 73,37 dollars le baril.

Le dollar est tombé à 149,23 yens japonais contre 149,57 yens vendredi soir. Le yen s’est récemment affaibli en raison des attentes selon lesquelles la hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon pourrait être plus lente qu’on ne le pensait auparavant.

L’euro est passé de 1,0867 $ à 1,0865 $,

Vendredi, Wall Street a enregistré de nouveaux records.

Le S & Le P 500 a augmenté de 0,4% pour dépasser le record absolu il s’était fixé en début de semaine, clôturant à 5 864,67. Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0,1% à 43 275,91, un autre disque. L’indice composite Nasdaq a grimpé de 0,6% à 18 489,55.

Dans l’ensemble, les échanges à Wall Street sont restés relativement calmes, alors que le S & Le P 500 a clôturé sa sixième semaine consécutive gagnante. Il s’agit de sa plus longue séquence de victoires de ce type en 2024.

Des données économiques solides ont stimulé les espoirs que l’économie américaine peut susciter une évasion parfaite de la pire inflation depuis des générationscelui qui se termine sans douleur récession que de nombreux investisseurs considéraient comme presque inévitable. Et avec la Réserve fédérale maintenant réduire les taux d’intérêt Pour maintenir l’économie en activité, les optimistes s’attendent à ce que les actions puissent encore augmenter.

Netflix a contribué à stimuler le marché avec un bond de 11,1% après que le géant du streaming a annoncé pour le dernier trimestre un bénéfice plus élevé que prévu par les analystes, malgré un ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés.

Cela a permis de compenser une baisse de 5,2 % pour CVS Santéqui a déclaré qu’il était susceptible de publier un bénéfice pour le dernier trimestre bien inférieur à ce que les analystes attendaient.

Les traders s’accordent sur l’idée que la Réserve fédérale réduira son principal taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage lors de sa prochaine réunion en novembre. On s’attendait auparavant à ce que la Fed procède à une nouvelle réduction plus importante que d’habitude, d’un demi-point de pourcentage, mais de fortes mises à jour sur l’économie ont éliminé ces attentes. Le taux des fonds fédéraux se situe actuellement dans une fourchette de 4,75 % à 5 %.