Bourse aujourd’hui : les marchés asiatiques progressent après la première baisse des taux de la Fed depuis plus de 4 ans

Les marchés asiatiques ont progressé jeudi après que la Réserve fédérale a lancé ses efforts pour prévenir une récession aux États-Unis avec un plus grand que d’habitude réduction des taux d’intérêt.

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 a bondi de 2,5% à 37.284,43 points. A Hong Kong, le Hang Seng a gagné 1% à 17.840,93 points.

L’indice composite de Shanghai a grimpé de 0,8% à 2 738,19, tandis que le Taiex de Taiwan a augmenté de 1%.

L’indice sud-coréen a fait exception, perdant 0,3% à 2 566,65.

La Banque du Japon La Fed et la Banque d’Angleterre tiennent également des réunions de politique monétaire cette semaine. Aucune des deux banques centrales ne devrait modifier ses taux, même si les propos tenus par leurs responsables pourraient être un indicateur de leurs décisions ultérieures et continuer à influencer les marchés.

Parce que la baisse d’un demi-point de pourcentage du taux directeur de la Fed avait été si bien annoncée et parce que les marchés avaient déjà grimpé en flèche par anticipation, les réactions de Wall Street au revirement à 180 degrés de son taux directeur ont été relativement modérées.

« Dans l’ensemble, les marchés ont à peine réagi à la baisse des taux de 50 points de base de la Fed, et notre scénario de base est que de nouvelles baisses ne feront pas non plus beaucoup bouger l’aiguille », a déclaré Thomas Mathews de Capital Economics dans un commentaire.

Il s’agit de la première réduction du taux des fonds fédéraux depuis plus de quatre ans, mettant fin à une période pendant laquelle la Fed a maintenu les taux à un niveau élevé depuis deux décennies pour ralentir suffisamment l’économie américaine pour étouffer la pire inflation depuis des générations.

Mercredi, le S&L’indice P 500 a reculé de 0,3%, clôturant à 5 618,26 points. Le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,2% à 41 503,10 points. Le Nasdaq Composite a perdu 0,3% à 17 573,30 points.

La décision importante de la Fed aide les marchés financiers de deux manières importantes. Elle desserre les freins de l’économie, qui a ralenti Les prix des actions ont augmenté sous le poids des taux d’intérêt, ce qui a stimulé les prix de tous les types d’investissements. Outre les actions, les prix de l’or et des obligations ont déjà grimpé ces derniers mois, en raison des anticipations de baisses de taux.

Maintenant que l’inflation a diminué significativement de son apogée il y a deux étés et semble se diriger vers 2 %, la Fed affirme qu’elle peut concentrer davantage son attention sur la protection du marché du travail en ralentissement et de l’économie globale.

« Le moment est venu de soutenir le marché du travail lorsqu’il est solide et non pas lorsque les licenciements commencent à se faire sentir », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. « C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. »

Certains critiques affirment que la Réserve fédérale a peut-être déjà maintenu les taux d’intérêt trop élevés pendant trop longtemps, mais Powell a déclaré : « Nous ne pensons pas être en retard. »

« Nous pensons que cela arrive à point nommé. Mais je pense que vous pouvez considérer cela comme un signe de notre engagement à ne pas prendre de retard », a déclaré Powell lors d’une conférence de presse suivant l’annonce de la Fed.

« L’attention s’est désormais résolument portée sur le marché du travail, et on a le sentiment que la Fed essaie de trouver un meilleur équilibre entre l’emploi et l’inflation », a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management.

Comme les cours des actions, les rendements des bons du Trésor ont fluctué à plusieurs reprises, immédiatement après que la Fed a annoncé sa baisse et publié ses projections.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est finalement passé de 3,65 % à 3,70 % mardi soir. Le rendement à deux ans, qui suit de plus près les attentes d’une action de la Fed, a légèrement augmenté à 3,62 % contre 3,60 % mardi soir.

À Wall Street, Intuitive Machines a grimpé de 38,3 % après que la NASA lui a attribué un contrat d’une valeur maximale de 4,82 milliards de dollars pour des services de communication et de navigation que l’agence spatiale utilisera pour établir une présence à long terme sur la Lune.

La négociation des marques Tupperware est restée suspendue après que la société a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11Son action est en chute libre, jusqu’à 51 cents, depuis qu’une mini-reprise au début de la pandémie a propulsé son action au-dessus de 30 dollars.

Au total, le S&L’indice P 500 a perdu 16,32 points à 5 618,26 points. Le Dow Jones a chuté de 103,08 points à 41 503,10 points et le Nasdaq Composite a perdu 54,76 points à 17 573,30 points.

Dans d’autres transactions, le pétrole brut américain de référence a perdu 20 cents à 69,68 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange.

Le pétrole brut Brent, référence internationale, a perdu 22 cents à 73,43 dollars le baril.

Le dollar est passé de 142,29 à 143,37 yens, tandis que l’euro a glissé de 1,1120 à 1,1101 dollar.

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article.