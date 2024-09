TOKYO — Les actions asiatiques ont majoritairement progressé jeudi, encouragées par les gains de Wall Street menés par une poignée d’entreprises influentes de la Big Tech.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a grimpé en flèche dans les premiers échanges, ajoutant 2,8% à 36 605,62, bien que ces fortes hausses soient en partie le reflet de fortes baisses antérieures.

Le yen bon marché a été une aubaine pour certaines émissions, car il augmente la valeur des bénéfices réalisés à l’étranger lorsqu’ils sont convertis en yen. Toyota Motor Corp. a bondi de 2,8 %, tandis que Nintendo Co. a progressé de 1,2 %.

Dans les échanges de devises, le dollar américain a progressé de 142,28 à 142,53 yens japonais. L’euro valait 1,1016 dollar, en légère baisse par rapport à 1,1017 dollar.

Les actions de Nippon Steel Corp. ont peu changé après que Keidanren, un groupe de grandes entreprises japonaises, a exprimé dans une lettre adressée à la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ses inquiétudes concernant une « ingérence politique » dans Projet d’acquisition de US Steel Corp. par Nippon Steel. Les actions d’US Steel ont terminé en hausse de près de 7 % par rapport à la veille.

« Le climat d’investissement aux États-Unis sera gravement terni si une telle ingérence politique prévaut », selon la lettre, qui a également été signée par la Chambre de commerce des États-Unis, la Global Business Alliance, l’Alliance pour l’innovation automobile et d’autres groupes.

Janet Yellen supervise le comité gouvernemental chargé d’examiner le rachat, tandis que la Maison Blanche a récemment signalé qu’elle était prête à bloquer l’acquisition.

Dans le reste de la région, l’Australie S&L’indice P/ASX 200 a progressé de 0,7% à 8 041,10 points. Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,0% à 17 283,46 points, tandis que le Shanghai Composite a peu varié à 2 720,40 points.

À Wall Street, le S&L’indice P 500 a progressé de 1,1% après avoir effacé une chute de 1,6% en matinée. La majorité des actions de l’indice ont tout de même terminé en baisse pour la journée, mais les performances de Nvidia et d’autres valeurs technologiques ont été suffisantes pour lui permettre de réaliser un troisième gain consécutif et de revenir à 2% de son plus haut historique établi en juillet.

L’indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 124 points, soit 0,3%, après avoir rebondi après une baisse de 743 points. Le Nasdaq Composite a bondi de 2,2%.

Dans le dernier rapport du gouvernement sur l’inflation aux États-UnisL’inflation globale a ralenti à 2,5 % en août, contre 2,9 % en juillet, un peu mieux que prévu. Mais les prix ont augmenté plus que prévu de juillet à août, si l’on exclut les produits alimentaires et l’énergie, et les économistes affirment que cela peut être un meilleur indicateur de l’évolution de l’inflation.

Les données semblent confirmer que la Réserve fédérale américaine va probablement réduire son principal taux d’intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine, ce qui serait la première baisse de ce type depuis plus de quatre ans. On craint que cela ne se révèle trop tard, les consommateurs américains étant déjà aux prises avec le poids des prix élevés.

Les grandes entreprises technologiques ont également une fois de plus soutenu Wall Street. Une poignée de ces mastodontes ont représenté la majeure partie de la hausse de la Bourse de New York.&Le retour du P 500 au début de cette année, en grande partie grâce à l’enthousiasme suscité par le boom de l’intelligence artificielle.

Outre le bond de 8,1 % de Nvidia, les gains de 2,8 % d’Amazon, de 2,1 % de Microsoft et de 6,8 % de Broadcom ont été les forces les plus fortes qui ont porté le S&P 500.

Au total, le S&L’indice P 500 a progressé de 58,61 points à 5 554,13 points. Le Dow Jones a gagné 124,75 points à 40 861,71 points et le Nasdaq Composite a bondi de 369,65 points à 17 395,53 points.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 3,64% à 3,66% mardi soir. Le rendement à deux ans, qui suit de plus près les attentes d’une action de la Fed, a encore augmenté, passant de 3,59% à 3,65%.

Dans le secteur de l’énergie, le baril de pétrole brut américain a gagné 19 cents à 67,50 dollars. Le baril de Brent, référence internationale, a gagné 26 cents à 70,87 dollars.

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article.