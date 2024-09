Bourse aujourd’hui : les actions asiatiques progressent modérément avant la réunion très surveillée de la Réserve fédérale

TOKYO — Les actions asiatiques étaient majoritairement en hausse mercredi, les marchés se concentrant sur les perspectives de l’ Première baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine en plus de quatre ans.

La Banque du Japon La Fed et la Banque d’Angleterre tiendront également des réunions de politique monétaire plus tard cette semaine. Mais aucune des deux banques centrales ne devrait modifier ses taux, même si les propos tenus par leurs responsables pourraient être un indicateur de leurs décisions ultérieures et continuer à influencer les marchés.

Le Nikkei 225 du Japon a gagné 0,8% dans les échanges matinaux à 36 482,21 points. L’indice australien S&L’indice P/ASX 200 est resté pratiquement inchangé à 8 139,30 points. Le Kospi sud-coréen a gagné 0,1% à 8 139,30 points. Les échanges ont été fermés à Hong Kong en raison d’un jour férié. L’indice Shanghai Composite a progressé de près de 0,2% à 2 709,06 points.

L’annonce de la Fed est prévue mercredi, alors que Wall Street s’attend à une baisse du taux des fonds fédéraux. Le taux se situe dans une fourchette de 5,25% à 5,50% depuis plus d’un an.

Des taux plus bas contribueraient à stimuler une économie en ralentissement, car il est devenu de plus en plus coûteux d’emprunter de l’argent pour tout, depuis les maisons jusqu’aux voitures en passant par les dettes des entreprises.

La Fed a maintenu son principal taux d’intérêt à son plus haut niveau depuis deux décennies dans l’espoir de freiner suffisamment l’économie pour étouffer une inflation élevée.

À Wall Streetle S&L’indice P 500 a progressé de moins de 0,1% à 5 634,58. Il reste à 0,6% en dessous de son plus haut historique de clôture établi en juillet, et il a brièvement dépassé ce niveau au cours de la matinée.

L’indice Dow Jones Industrial Average a glissé de moins de 0,1% à 41 606,18 points par rapport à son propre record établi la veille, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 35,93 points, soit 0,2%, à 17 628,06 points.

Intel a contribué à dynamiser le marché Intel a progressé de 2,7% suite à une série d’annonces, dont l’élargissement de son partenariat avec Amazon Web Services pour produire des puces personnalisées. Intel a également détaillé ses projets de développement de son activité de fonderie.

Mais certains rapports publiés mardi sur l’économie américaine ont été meilleurs que prévu, notamment un sur Dépenses de consommation aux États-UnisC’est probablement un signe que l’économie américaine ne plongera pas dans une récession.

Un rapport distinct indique que la production industrielle américaine a renoué avec la croissance en août et a été plus forte que ce que les économistes attendaient.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 3,62% à 3,64% lundi soir. Le rendement à deux ans, qui correspond davantage aux attentes concernant les mesures prises par la Fed, est passé de 3,56% à 3,59%.

Dans le secteur de l’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a perdu 20 cents à 70,99 dollars. Le baril de Brent, référence internationale, a perdu 18 cents à 73,52 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar américain a glissé de 142,34 à 141,73 yens japonais. L’euro valait 1,1128 dollar, contre 1,1117 dollar auparavant.

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article.