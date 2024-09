Bourse aujourd’hui : les actions asiatiques progressent alors que la Chine abaisse ses taux pour aider le secteur immobilier

Les actions asiatiques ont progressé mardi, les marchés chinois enregistrant les plus gros gains après que la banque centrale a annoncé une une série de mesures pour soutenir l’économie.

Les actions à Hong Kong ont bondi de 2 %. Les contrats à terme américains ont légèrement baissé tandis que les prix du pétrole ont progressé.

Parmi les mesures visant à contrer le ralentissement prolongé du secteur immobilier, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré que les réserves obligatoires des banques seraient réduites de 0,5 point de pourcentage et que la banque centrale procéderait à de nouvelles réductions. Cela permettrait de libérer davantage d’argent pour les prêts.

Les régulateurs prévoient également de nouvelles politiques pour soutenir le développement stable du marché boursier, ont déclaré Pan et d’autres hauts responsables aux journalistes à Pékin.

Les mesures coordonnées, plutôt qu’un « soutien au compte-gouttes » au coup par coup, sont « un pas dans la bonne direction », a déclaré Julian Evans-Pritchard de Capital Economics dans un commentaire.

« Mais cela ne suffira probablement pas à relancer la croissance, à moins que cela ne soit suivi d’un soutien budgétaire plus important », a-t-il déclaré.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de plus de 400 points à 18 604,26, tandis que l’indice composite de Shanghai a progressé de 0,9% à 2 772,58.

À Tokyo, l’indice Nikkei 225 a grimpé de 0,7% à 37.974,98, tandis que le Kospi à Séoul est resté quasiment inchangé à 2.602,30.

L’Australie S&Le P/ASX 200 a chuté de 0,3% à 8 126,30.

Lundi, le S&Le P 500 a augmenté de 0,3% à 5 718,57, dépassant son record établi jeudiL’indice Dow Jones Industrial Average a gagné 0,1% son propre record historique établi vendredi et a clôturé à 42 124,65 points. Le Nasdaq Composite a gagné 0,1% à 17 974,27 points.

Tesla a ouvert la voie avec un gain de 4,9% et a récupéré toutes ses pertes importantes du début de l’année. L’entreprise avait perdu 42% à un moment donné en avril, alors qu’elle réduisait les prix de ses voitures pour stimuler la croissance. ventes tièdes.

Cela a permis de compenser une chute de 10,3 % pour Trump Media & Groupe technologique, qui est tombé à son prix le plus bas depuis son introduction en bourse au Nasdaq en mars. L’entreprise derrière le réseau Truth Social de l’ancien président Donald Trump a a chuté pendant six jours consécutifs au milieu des spéculations sur le moment où Trump et d’autres initiés de l’entreprise pourraient vendre leurs actions Maintenant qu’ils ne sont plus liés par un accord de « lock-up », Trump a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre.

Un rapport publié lundi matin suggère que l’activité commerciale américaine ne progresse pas aussi rapidement que prévu par les économistes, principalement en raison d’un ralentissement continu du secteur manufacturier. Le rapport préliminaire de S&Selon P Global, l’industrie manufacturière américaine a connu une contraction plus importante en septembre qu’en août, atteignant son plus bas niveau depuis 15 mois. C’est l’un des secteurs de l’économie les plus touchés par les taux d’intérêt élevés.

Plusieurs rapports économiques seront publiés plus tard dans la semaine et pourraient apporter davantage de contexte sur la situation de l’économie américaine. L’un d’eux, jeudi, présentera la dernière révision de la croissance de l’économie américaine au printemps, et un autre vendredi donnera un aperçu des dépenses des consommateurs américains.

Les rapports sur l’emploi sont devenus la priorité absolue de Wall Street, car la principale crainte est désormais un ralentissement du marché du travail. Il s’agit d’un changement notable par rapport aux années précédentes, lorsque l’attention de Wall Street était fixée sur tout ce qui avait trait à l’inflation.

Mais maintenant que l’inflation a baissé substantiellement de son apogée il y a deux étésla Fed a changé de vitesse.

La Fed ressent moins le besoin de maintenir des taux élevés pour ralentir suffisamment l’économie pour étouffer l’inflation, d’où la réduction d’un demi-point de pourcentage de son principal taux d’intérêt la semaine dernière. Elle ressent également davantage la pression de soutenir le marché de l’emploi et l’économie en général, d’où son projet de continuer à réduire les taux d’intérêt cette année et l’année prochaine.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans est resté stable à 3,74%, niveau qu’il affichait vendredi en fin de journée. Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue davantage en fonction des attentes d’une action de la Fed, a légèrement baissé à 3,58% contre 3,60% vendredi en fin de journée.

Dans les autres échanges de mardi matin, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a gagné 44 cents à 70,81 dollars. Le baril de Brent, référence internationale, a gagné 41 cents à 73,62 dollars.

Le dollar américain a progressé de 143,61 à 143,65 yens japonais. L’euro a glissé de 1,1113 à 1,1106 dollar.

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article.