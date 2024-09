Bourse aujourd’hui : les actions asiatiques font écho à la hausse de Wall Street alors que les investisseurs évaluent les données sur l’inflation

TOKYO — Les actions asiatiques se négociaient majoritairement à la hausse mardi après une rassemblement à Wall Street qui a récupéré une partie des pertes subies lors de la pire semaine du marché depuis près d’un an et demi.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a augmenté de près de 0,5 % dans les échanges matinaux à 36 384,73 points.&L’indice P/ASX 200 a gagné 0,6% à 8 033,10 points, tandis que le Kospi de Corée du Sud a progressé de près de 0,1% à 2 537,85 points. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,3% à 17 248,58 points. Le Shanghai Composite a reculé de 0,5% à 2 722,01 points.

L’attention des investisseurs se tourne désormais vers les dernières mises à jour mensuelles sur l’inflation aux niveaux de la consommation et de gros qui seront publiées plus tard dans la semaine.

La Réserve fédérale américaine a eu recours à des taux d’intérêt élevés pour freiner l’économie et étouffer l’inflation. Elle devrait commencer à baisser ses taux d’intérêt plus tard en septembre, ce qui allégerait la pression sur l’économie, en se concentrant sur la protection du marché de l’emploi et en évitant une récession.

Lundi à Wall Street, le S&Le P 500 a progressé de 1,2% à 5 471,05, mais n’a pas récupéré tout son baisse à partir de vendredisans parler du reste de la séquence de quatre jours de pertes qu’il a interrompue. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,2% à 40 829,59 points, et le Nasdaq Composite a gagné 1,2% à 16 884,60 points.

Boeing a grimpé de 3,4% après avoir conclu un accord provisoire avec son principal syndicat sur un nouveau contrat qui, s’il est ratifié, évitera une grève qui menaçait d’arrêter la production d’avions d’ici la fin de la semaine. Boeing a déclaré que les 33 000 travailleurs représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale bénéficieraient d’une augmentation de salaire de 25% sur la durée du contrat de quatre ans.

Nvidia et d’autres grandes entreprises technologiques Les fabricants de smartphones sont également revenus à leur position de leader du marché, au moins brièvement. Nvidia a grimpé de 3,5 % et a été la force la plus puissante qui a poussé le S&Le P 500 est en hausse, après avoir chuté de 13,9 % la semaine précédente.

L’action d’Apple est restée pratiquement stable après que la société a dévoilé son dernier modèle d’iPhone, le 16. C’est le premier modèle à être spécialement conçu pour l’intelligence artificielle, avec des améliorations attendues de l’assistant virtuel Siri.

Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 3,71% contre 3,72% vendredi soir.

Dans le secteur de l’énergie, le baril de pétrole brut américain, référence internationale, a perdu 15 cents à 68,56 dollars. Le Brent, qui est la référence internationale, a perdu 8 cents à 71,76 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar américain a progressé de 143,15 yens à 143,20 yens japonais. L’euro valait 1,1041 dollar, soit peu de changement par rapport à 1,1040 dollar.

___

Stan Choe, journaliste d’AP Business, a contribué à cet article depuis New York.