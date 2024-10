Bourse aujourd’hui : les actions asiatiques augmentent après le rallye de Wall Street et la Chine promet un briefing

TOKYO– Les actions asiatiques ont pour la plupart augmenté jeudi, l’optimisme du marché bénéficiant des records atteints à Wall Street.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a légèrement augmenté de 0,4% dans les échanges matinaux à 39 439,50. L’Australie S&Le P/ASX 200 a augmenté de 0,6% à 8 239,10. Le Kospi de la Corée du Sud a ajouté 0,3% à 2 601,66.

Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 2,4% à 21 127,55, après une journée précédente de fortes fluctuations. Plus tôt dans la semaine, l’indice a chuté plus de 9%enregistrant sa pire perte depuis la crise financière mondiale de 2008. L’indice Shanghai Composite a bondi de 2,0% à 3 324,61.

Après avoir bondi grâce aux espoirs de mesures de relance destinées à soutenir la deuxième économie mondiale, les actions chinoises se sont effondrées en début de semaine. déception qu’il n’y ait pas plus en route. Un autre avantage a été l’annonce du ministère chinois des Finances selon lequel il tiendrait samedi une réunion d’information qui pourrait fournir des détails sur les mesures prévues du gouvernement.

« Il reste une lueur d’espoir que Pékin puisse intervenir en octobre avec une bouée de sauvetage budgétaire pour relancer la croissance. En bref, le marché est en jeu, dans l’attente du prochain grand mouvement », a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

A Wall Street, le S&Le P 500 a augmenté de 0,7% pour dépasser le niveau record il s’était fixé la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 431 points, soit 1 %, pour atteindre son propre record, tandis que le Nasdaq composite a gagné 0,6 %.

Les compagnies de croisières ont ouvert la voie, dont les clients peuvent bénéficier de la Un marché du travail américain étonnamment fort. Norwegian Cruise Line a augmenté de 10,9 % après que les analystes de Citi ont amélioré son action et déclaré que les données suggèrent que la croissance du secteur des croisières « a de vraies jambes » jusqu’en 2025 et au-delà. Carnival a augmenté de 7 % et Royal Caribbean Group de 5,3 %.

KinderCare Learning a augmenté de 8,9 % lors de ses débuts à la Bourse de New York. Il compte plus de 2 400 centres d’éducation de la petite enfance et sites avant et après l’école à travers le pays pour les enfants âgés de six semaines à 12 ans.

Ils ont contribué à compenser la baisse de 3,4 % de Boeing. Le géant de l’aérospatiale a retiré une offre de contrat cela aurait donné aux grévistes des augmentations de 30 % sur quatre ans à la suite d’une rupture des négociations syndicales.

Alphabet a également maîtrisé les gains du marché après que le titre des poids lourds ait chuté de 1,5%. Le Département américain de La justice envisage demander à un juge fédéral de démanteler son activité Google après que son moteur de recherche ait été déclaré monopole illégal. La rupture est l’un des nombreux remèdes possibles à l’étude.

Tout compte fait, le S&Le P 500 a augmenté de 40,91 points à 5 792,04. Le Dow Jones a bondi de 431,63 à 42 512,00 et le Nasdaq composite a gagné 108,70 à 18 291,62.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent, la norme internationale, s’est redressé pour grimper de 34 cents à 73,58 dollars le baril. Il a brièvement dépassé 81 $ en début de semaine. Le brut américain de référence a gagné 34 cents à 76,92 $ le baril.

Les précédents bonds en faveur du pétrole, motivés par les craintes d’une aggravation des tensions au Moyen-Orient, avaient contribué à faire traîner la crise.&P 500 lundi à son pire perte en un mois.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté à 4,07% contre 4,01% mardi soir.

Les rendements des bons du Trésor ont récemment basculé, d’abord fortement à la baisse au printemps et à l’été, puis à la hausse au cours de la dernière semaine environ.

Ils ont suivi les attentes des traders quant à ce que la Réserve fédérale est susceptible de faire avec les taux d’intérêt au jour le jour. La banque centrale vient de commencer réduire les taux d’intérêt d’un sommet en deux décennies, à mesure qu’il élargit son champ d’action pour inclure faire tourner l’économie au lieu de juste lutter contre une inflation élevée.

Cela a provoqué une forte détente des taux tout au long de l’été, mais des rapports récents ont montré que l’économie américaine reste plus forte que prévu.

Dans le commerce des devises, le dollar américain est tombé à 149,15 yens japonais contre 149,16 yens. L’euro coûte 1,0943 $, contre 1,0945 $.

Le rédacteur commercial d’AP, Stan Choe, a contribué.