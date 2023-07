Bourrasque d’action dans l’agence libre de la LNH alors que les Maple Leafs perdent O’Reilly, les Sénateurs signent Korpisalo

Les Maple Leafs de Toronto ont fait leurs adieux à plusieurs visages familiers.

Et ajouté une grande ténacité à l’avant ainsi que des compétences en défense.

Les Sénateurs d’Ottawa, quant à eux, ont un nouveau gardien de but no 1.

Ryan O’Reilly a quitté Toronto lors de l’ouverture de l’agence libre samedi, signant un contrat de quatre ans de 18 millions de dollars américains avec les Predators de Nashville après avoir été acquis par échange en février des Blues de St. Louis.

Les Predators ont également arraché Luke Schenn de Toronto, inscrivant le défenseur meurtrier à un contrat de 8,25 millions de dollars sur trois ans. Il était revenu dans l’équipe qui l’avait repêché en 2008 des Canucks de Vancouver.

Michael Bunting a ensuite quitté les Leafs pour les Hurricanes de la Caroline avec un contrat de 13,5 millions de dollars sur trois ans. Toronto a également perdu le défenseur Justin Holl au profit des Red Wings de Detroit, qui ont signé avec le défenseur polarisant un contrat de 10,2 millions de dollars sur trois ans.

Les Penguins ont ajouté le centre Noel Acciari, qui est également venu à Toronto dans le cadre de l’entente avec O’Reilly, à un contrat de 6 millions de dollars sur trois ans alors que le président des opérations de hockey de Pittsburgh, Kyle Dubas – congédié en tant que directeur général des Leafs en mai – a fait une série de éclaboussures.

Toronto a répondu en ajoutant l’attaquant costaud Ryan Reaves pour un mandat de trois ans d’une valeur de 4,05 millions de dollars, tandis que le défenseur qui déplace la rondelle John Klingberg se dirige vers le plus gros marché du hockey pour une saison à 4,05 millions de dollars.

Les Leafs ont également perdu Alexander Kerfoot au profit des Coyotes de l’Arizona, qui ont signé un contrat de deux ans avec l’attaquant. Les termes du nouvel accord n’ont pas été divulgués. La saison dernière, le joueur de 28 ans a inscrit 10 buts et 22 passes en 82 matchs avec Toronto.

« Vous avez besoin de caractère dans votre équipe, et parfois vous avez besoin de certains personnages », a déclaré le directeur général des Leafs, Brad Treliving, avant d’ajouter plus tard à propos de Klingberg : « John serait probablement le premier à vous dire que cela ne s’est pas passé exactement comme il l’a fait. voulait que ça aille l’année dernière, mais c’est un très bon joueur. »

Les Sénateurs, quant à eux, espèrent avoir enfin réglé leurs problèmes de pli à long terme après avoir signé avec Joonas Korpisalo un contrat de 20 millions de dollars sur cinq ans.

« Les gardiens de but étaient probablement notre plus grand besoin », a déclaré le directeur général d’Ottawa, Pierre Dorion. « Nous pensons que nous l’avons résolu. »

Nous en avons un bon à Joonas 💪 pic.twitter.com/ralvwAx9pC —@Sénateurs

Les Oilers d’Edmonton ont signé Connor Brown, qui a raté la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure au genou, réunissant l’attaquant avec son ancien coéquipier junior Connor McDavid.

Les Canucks de Vancouver ont ajouté à leur ligne bleue en signant Carson Soucy pour un contrat de 9,75 millions de dollars sur trois ans, Ian Cole pour un pacte d’un an d’une valeur de 3 millions de dollars et Matt Irwin pour un an à 775 000 $. Le club a également ajouté l’attaquant Teddy Blueger pour un contrat d’un an d’une valeur de 1,9 million de dollars.

Le directeur général des Oilers, Ken Holland, a déclaré que le marché est tendu pour un certain nombre d’équipes, car le plafond salarial a de nouveau augmenté de seulement 1 million de dollars pour 2023-2024 alors que la ligue continue de se remettre des difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19.

« Il est difficile de s’accrocher à votre profondeur », a déclaré Holland. « Il y a une opportunité pour les joueurs d’aller ailleurs et de gagner plus d’argent.

« Vous ne pouvez pas les blâmer. »

Orlov, Killorn parmi les mouvements à gros budget

Parmi les mouvements importants, le défenseur Dmitry Orlov a obtenu un contrat de 15,5 millions de dollars sur deux ans avec la Caroline après que les Bruins l’ont acquis avant la date limite des Capitals de Washington.

Alex Killorn a reçu une grosse journée de paie des Ducks d’Anaheim avec un contrat de 25 millions de dollars sur quatre ans après avoir remporté deux Coupes Stanley consécutives avec le Lightning de Tampa Bay en 2020 et 2021.

Detroit a signé avec le centre JT Compher un contrat de 25,5 millions de dollars sur cinq ans.

L’Avalanche du Colorado, qui a laissé Compher marcher, a encré Miles Wood pendant les six années suivantes et son compatriote Jonathan Drouin pendant une. Colorado a également re-signé le défenseur agent libre restreint Bowen Byram pour un total de 7,7 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons.

Les Penguins ont signé à nouveau le gardien de but Tristan Jarry pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 26,875 millions de dollars, ont ajouté le défenseur Ryan Graves pour un contrat de six ans d’une valeur de 27 millions de dollars et ont signé l’attaquant Lars Eller pour un an à 2,45 millions de dollars.

Les Coyotes de l’Arizona, quant à eux, ont recruté l’attaquant Jason Zucker de Pittsburgh pour un an pour la somme de 5,3 millions de dollars.

Le Kraken de Seattle a signé avec le défenseur Brian Dumoulin un contrat de 6,3 millions de dollars sur deux ans, et les Predators ont signé avec Gustav Nyquist un contrat de 6,37 millions de dollars sur deux ans.

Les Stars de Dallas ont profité du marché des rachats, signant au centre Matt Duchene un contrat d’un an de 3 millions de dollars par jour après que Nashville l’ait libéré.

Les Panthers de la Floride ont signé le défenseur Oliver Ekman-Larsson pour un an après que les Canucks de Vancouver ont racheté son contrat, et ont ajouté Dmitry Kulikov pour la même durée pour renforcer encore plus la ligne bleue.

Les Islanders de New York ont ​​signé Ilya Sorokin pour une prolongation de contrat de huit ans qui commence en 2024-2025 d’une valeur de 66 millions de dollars. Le club a également signé à nouveau l’attaquant Pierre Engvall et le défenseur Scott Mayfield pour des contrats de sept ans, tandis que le gardien Semyon Varlamov reste sur quatre autres saisons.

Les Jets signent Namestnikov, ramènent Brossoit

Les Jets de Winnipeg ont signé avec Vladislav Namestnikov un contrat de 4 millions de dollars sur deux ans et ramènent également le gardien de but Laurent Brossoit — dans la capitale manitobaine de 2018 à 2021 — pour un an à 1,75 million de dollars.

Et avec l’avenir de l’option n ° 1 Connor Hellebuyck en l’air, les Jets ont ajouté le gardien Colin Delia pour un an à 775 000 $.

Racheté par Winnipeg vendredi, l’ancien capitaine des Jets Blake Wheeler a signé un contrat d’un an avec les Rangers de New York pour la somme de 800 000 $.

Milan Lucic retourne à Boston après avoir signé un contrat d’un an d’une valeur de 1 million de dollars avec les Bruins après avoir quitté les Flames de Calgary. Boston a également signé l’attaquant Morgan Geekie pour un contrat de deux ans d’une valeur de 4 millions de dollars, et le défenseur Kevin Shattenkirk pour un an à 1,05 million de dollars.

Les Canadiens ont échangé samedi le défenseur Joel Edmundson aux Capitals en échange de deux choix au repêchage. (David Kirouac/USA Today Sports via Reuters)

Les Kings de Los Angeles, qui ont acquis Korpisalo avant la date limite des échanges avec les Blue Jackets de Columbus, ont signé avec le gardien Cam Talbot un contrat d’un an d’une valeur de 1 million de dollars.

Les Ducks d’Anaheim ont recruté le défenseur Radko Gudas des Panthers, tandis que les Sabres de Buffalo ont recruté une paire de défenseurs vétérans Erik Johnson et Connor Clifton.

Les Hurricanes ont signé à nouveau les gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta. Andersen obtient 6,8 millions de dollars sur deux ans, tandis que Raanta gagnera 1,5 million de dollars en 2023-2024.

Le Lightning de Tampa Bay a signé l’attaquant Conor Sheary pour un contrat de 6 millions de dollars sur trois ans.

Les Capitals ont signé avec l’attaquant Max Pacioretty, qui vient de subir des blessures consécutives au tendon d’Achille, un contrat d’un an d’une valeur de 2 millions de dollars.

Sur le plan commercial, les Canadiens de Montréal ont cédé le défenseur Joel Edmundson à Washington pour un choix de septième ronde en 2024.

La manne annuelle des agents libres est revenue à la fête du Canada pour la première fois depuis 2019 en raison de l’impact de la pandémie sur le calendrier de la ligue depuis 2020, mais des problèmes avec Twitter ont limité les utilisateurs à un nombre limité de messages pouvant être consultés lors de l’une des journées les plus chargées du hockey. .