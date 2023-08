Bournemouth vs West Ham diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de Premier League

Bournemouth vs West Ham diffusion en direct et aperçu du match, samedi 12 août, 15 h 00 BST

Bournemouth vs West Ham diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de Bournemouth vs West Ham? Nous avons ce qu’il vous faut. Bournemouth vs West Ham n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Le nouveau look de Bournemouth pourrait être méconnaissable dans la nouvelle saison sous l’ancien patron de Rayo Vallecano Andoni Iraola. L’Espagnol met en œuvre un style de jeu complètement différent de celui que l’ancien patron Gary O’Neil a mis en place, et c’est celui que Bournemouth espère leur tirer dessus.

Ils accueillent les champions de la Ligue de conférence Europa West Ham chez eux samedi, les Hammers étant légèrement moins positifs qu’ils ne l’étaient il y a quelques mois. Un manque de signatures a rendu les fans nerveux, avec apparemment des frictions entre David Moyes et l’équipe de recrutement quant à savoir qui devrait entrer dans le club.

Le coup d’envoi est à 15 h 00 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Bournemouth sera sans une foule de joueurs pour son match d’ouverture. Antione Semenyo et Marcus Tavernier ne devraient pas revenir de blessure avant la mi-septembre, tandis que Lloyd Kelly et Adam Smith courent contre la montre pour se remettre en forme.

Ailleurs, Ryan Christie et Dominic Solanke n’étaient pas en pleine forme après la conclusion de leur dernier match de pré-saison, et il n’y a pas de délai pour le retour de Ryan Fredericks.

West Ham, quant à lui, transpire de la forme physique de Lucas Paqueta, après que le milieu de terrain brésilien a reçu un coup lors de son match amical de pré-saison avec le Bayer Leverkusen. Il devrait revenir jouer à Bournemouth, cependant,

Formulaire

Bournemouth vise une saison solide en Premier League, Andoni Iraola remplaçant le limogé Gary O’Neil, bien que ce dernier ait maintenu les Cherries la saison dernière.

West Ham cherche à tirer parti de sa victoire en Europa Conference League, mais le manque de signatures après la vente de Declan Rice n’est pas prometteur, David Moyes étant déjà sous pression alors que les Hammers se dirigent vers la nouvelle campagne.

Arbitre

Peter Bankes sera l’arbitre de Bournemouth contre West Ham. Ses assistants seront Dan Robathan et Nick Greenhalgh, avec Gavin Ward le quatrième officiel. Michael Salisbury est le VAR, avec Neil Davies l’assistant VAR.

Stade

Bournemouth vs West Ham se jouera au Vitality Stadium d’une capacité de 11 379 places à Bournemouth.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Bournemouth vs West Ham est à 15h00 BST sur samedi 12 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.