19 mn : Traoré tourne dans l’espace en bas à droite et roule une belle passe le long du flanc pour que Ouattara poursuive. Solanke est libre au milieu, attendant la croix qui se traduirait sûrement par son pape au moins actif. Mais Ouattara ne peut que plumer le ballon avec sa botte, presque une bouffée complète, et la zone de Newcastle capable de dégager ses lignes. Cela avait du potentiel.

7 minutes : Lerma barge Willock hors jeu sur la gauche de Newcastle, juste devant les pirogues. Un mal pour Willock, qui atterrit maladroitement sur le gazon artificiel à côté du terrain. Le banc de Newcastle se lève pour discuter de la question avec l’arbitre et on lui dit rapidement de se calmer. Ce n’est même pas une faute. Lancer à Bournemouth.

Les équipes sont de sortie ! Bournemouth porte ses rayures rouges et noires inspirées de l’AC Milan, tandis que Newcastle arbore des chemises blanches de troisième choix avec des bordures vertes. Un accueil chaleureux pour Eddie Howe alors qu’il retourne sur son ancien terrain de jeu, comme on pouvait s’y attendre. Un jeu avec de grandes implications aux deux extrémités de la table qui s’annonce !

Bournemouth apporte deux changements au XI sélectionné pour commencer la défaite 1-0 à Brighton. Dominic Solanke revient de blessure et remplace Antoine Semenyo, tandis que Jack Stephens remplace Chris Mepham. Semenyo et Mepham tombent sur le banc.

il y a 1h 11h30 HNE Préambule

Bienvenue dans notre couverture du match de Premier League entre The Club Eddie Howe Made Famous et The Club Eddie Howe est sur le point de devenir encore plus célèbre qu’il ne l’est déjà. Les premiers ont désespérément besoin des trois points dans leur combat contre la relégation ; ce dernier ne les dérangerait pas car ils font leur offre anticipée pour une place en Ligue des champions. Aucune des deux équipes ne vole – Bournemouth n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers matches de Premier League, tandis que Newcastle a fait match nul quatre de ses cinq derniers dans la division – mais le Toon aura envie de ses chances dans un match qu’il a remporté 4-1 la dernière fois. a été joué. Le coup d’envoi est à 17h30 GMT. C’est en marche!