Bournemouth signe Matias Vina de Roma en prêt initial

Bournemouth a finalisé la signature de l’arrière gauche Matias Vina de Roma en prêt avec une option d’achat.

Le joueur de 25 ans rejoint le club de la côte sud moyennant des frais de prêt de 500 000 € qui pourraient atteindre 750 000 € si certains bonus sont respectés.

Bournemouth a la possibilité d’acheter le défenseur à la fin de la saison pour 15 millions d’euros (13,61 millions de livres sterling / 16,84 millions de dollars).

La décision semblait avoir rencontré un problème au cours du week-end, car Roma voulait une couverture défensive avant de laisser partir Vina. Mais le prêt de Diego Llorente à la capitale italienne a graissé les rouages ​​pour que le déménagement soit bouclé.

Vina n’a fait que trois apparitions en Serie A cette saison sous la direction de Jose Mourinho et souhaite plus de minutes.

Encore une nouveauté 🤝 Nous sommes ravis d’achever la signature de l’arrière gauche Matías Viña sur un premier prêt de six mois de la Roma ✍️ pic.twitter.com/GPdBrUVdLc — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 30 janvier 2023

Jordan Zemura est actuellement le seul arrière gauche naturel de Bournemouth et bien que le défenseur central Lloyd Kelly y ait joué cette saison, le club tient à renforcer cette position avec un joueur plus offensif comme Vina.

L’international uruguayen a rejoint la Roma en provenance du club brésilien de haut niveau Palmeiras en août 2021 et a depuis fait 44 apparitions pour l’équipe italienne.

Vina a joué pour l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2022, faisant deux apparitions de remplacement alors qu’ils quittaient la compétition en phase de groupes.

Bournemouth est de retour en Premier League le 4 février avec un voyage à Brighton & Hove Albion.

(Photo : Getty Images)