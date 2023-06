Bournemouth signe Justin Kluivert de Roma sur un contrat à long terme

Bournemouth a signé l’ailier néerlandais Justin Kluivert de l’AS Roma en Serie A pour un contrat à long terme pour un montant non divulgué, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Kluivert, fils de l’ancien attaquant néerlandais Patrick Kluivert, a rejoint le club pour 9,6 millions de livres (12,21 millions de dollars).

Aux côtés de son célèbre père, Kluivert a d’autres pedigrees de football dans sa famille avec son grand-père Kenneth ayant représenté le Suriname au niveau international, son jeune frère Ruben pour le FC Utrecht en Eredivisie et son demi-frère Shane jouant à l’académie de Barcelone.

Le joueur de 24 ans a passé la saison dernière en prêt à Valence, où il a marqué huit buts en 29 matchs.

« Nous sommes ravis d’avoir fait de Justin notre première signature avant la nouvelle saison », a déclaré le directeur général de Bournemouth, Neill Blake, dans un communiqué.

« Il était convoité par de nombreux clubs à travers l’Europe et son arrivée est le signe de son ambition, qui n’a d’égale que la nôtre.

« Justin est un joueur offensif passionnant et polyvalent qui a le sens du but. Il est rapide, direct et possède un haut niveau de capacité technique. »

Kluivert, qui a deux sélections, a également eu des périodes de prêt avec l’équipe de Bundesliga RB Leipzig et l’équipe de Ligue 1 de Nice.

En se présentant en Premier League, il aura joué dans chacune des six meilleures nations de coefficient de l’UEFA, selon les calculs 2022/23.

Bournemouth a ajouté que l’attaquant devrait les rejoindre pour le début de la pré-saison au début du mois prochain avant que l’équipe ne se rende à Marbella pour un camp d’entraînement de pré-saison.

Bournemouth affrontera le Maccabi Tel Aviv à Marbella le 16 juillet avant d’accueillir l’Atalanta deux semaines plus tard et Lorient le 5 août.

(Avec les contributions des agences)