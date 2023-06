Bournemouth se tourne vers Andoni Iraola après avoir limogé Gary O’Neil en tant que manager

Bournemouth a identifié Andoni Iraola comme son prochain manager après avoir limogé Gary O’Neil. L’Espagnol est libre de prendre en charge après avoir quitté Rayo Vallecano en fin de saison.

O’Neil a été licencié bien qu’il ait dirigé le club vers la sécurité de la Premier League après le départ de Scott Parker. La décision a provoqué la surprise dans les coulisses, O’Neil ayant été informé lundi matin que Bournemouth souhaitait adopter un style de jeu différent pour accélérer sa progression.

Leeds a échoué dans une approche pour débarquer Iraola, un ancien milieu de terrain de l’Athletic Bilbao âgé de 40 ans, en février. Iraola, qui a commencé sa carrière d’entraîneur à Chypre avec l’AEK Larnaca, est prêt à prendre son premier poste en Premier League.

Le propriétaire américain de Bournemouth, Bill Foley, a conclu que le club ne pouvait pas réaliser ses ambitions avec O’Neil à la barre. Foley a déclaré la semaine dernière après que son équipe de hockey sur glace, les Golden Knights de Vegas, ait remporté la Coupe Stanley, qu’il souhaitait de modestes améliorations à Bournemouth après une 15e place.

O’Neil avait deux ans sur son contrat après qu’une prolongation ait été automatiquement déclenchée en évitant la relégation. Il a été nommé entraîneur, initialement à titre intérimaire, en août avec le dernier club de la ligue après une défaite 9-0 à Liverpool.

Foley a déclaré: « La réalisation de Gary la saison dernière est celle dont je serai toujours reconnaissant. Cela a été une décision difficile, mais elle a été prise avec beaucoup de considération pour nous positionner au mieux avant la saison à venir.

« En tant que club, nous avons mis en place des plans pour un succès à long terme avec des améliorations apportées à l’infrastructure, notamment le développement d’un nouveau centre d’entraînement à la pointe de la technologie et les discussions en cours sur la modernisation de notre stade. Nous avons également identifié un certain nombre de cibles importantes sur le marché des transferts cet été et pensons que ce changement de direction nous fournira la meilleure plate-forme à partir de laquelle construire.

« Gary continuera à avoir une longue carrière en tant qu’entraîneur-chef ou manager, mais nous pensons qu’en ce moment, un changement est dans le meilleur intérêt de ce club de football. Je voudrais exprimer mes remerciements à Gary et lui souhaiter le meilleur pour l’avenir.

Un nouveau manager pourrait être annoncé dès lundi soir. Bournemouth a exploré la nomination de Marcelo Bielsa avant de se tourner vers O’Neil, mais a conclu que O’Neil était un meilleur candidat. Ils ont également considéré Roberto De Zerbi, qui a depuis rejoint Brighton, et Kjetil Knutsen de Bodø/Glimt.

Foley, l’homme de 78 ans qui a acheté Bournemouth à Maxim Demin en décembre, veut construire un nouveau stade et le nouveau terrain d’entraînement devrait être achevé à l’automne de l’année prochaine. En janvier, Foley a acquis une participation dans le club de Ligue 1 de Lorient, que Bournemouth devrait jouer en pré-saison.