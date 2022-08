Bournemouth scelle l’accord pour le gardien du FC Barcelone Neto

Le gardien du FC Barcelone, Neto, a rejoint Bournemouth, nouveau venu en Premier League, pour un transfert gratuit, ont confirmé les deux clubs dimanche.

Le joueur de 33 ans a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2022-23 avec Bournemouth, après que Barcelone lui ait permis de partir en transfert gratuit.

Neto a rejoint Barcelone en 2019 depuis Valence, où il avait été le gardien de premier choix, mais a dû se contenter d’être le remplaçant de Marc-André ter Stegen au Camp Nou, ne faisant que 12 matches de championnat et 21 au total pour le club.

“C’est formidable de pouvoir faire venir un joueur de ce calibre au club. C’est un vrai plus et nous sommes ravis qu’il ait décidé de nous rejoindre. Il a beaucoup d’expérience au plus haut niveau et je suis certain qu’il sera très bon pour nous », a déclaré le directeur exécutif de Bournemouth, Neill Blake, sur le site Internet du club.

Alors que Neto est sur le point de quitter le Camp Nou, l’arrière gauche de Chelsea, Marcos Alonso, semble être la prochaine signature du club, après que le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis samedi qu’Alonso était sur le point de quitter Stamford Bridge, rapporte Xinhua.

“Marcos veut partir et nous l’avons accepté”, a déclaré Tuchel après la courte victoire 1-0 de son équipe à Everton.

Pour remplacer Alonso, Chelsea a déboursé environ 60 millions d’euros pour faire venir le défenseur espagnol Marc Cucurella de Brighton.

Malgré des problèmes financiers, cette saison a vu le Barça signer Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie et Andreas Christensen pour un coût total de plus de 150 millions d’euros.

