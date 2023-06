Bournemouth nomme Andoni Iraola, entraîneur espagnol très bien noté

Bournemouth a officiellement nommé Andoni Iraola comme nouvel entraîneur-chef. Cette décision intervient après que le club de la côte sud a choqué les fans de Premier League en limogeant Gary O’Neil lundi. O’Neil a récemment aidé les Cherries à éviter la relégation et à rester dans l’élite anglaise.

Néanmoins, Bournemouth a pris la décision audacieuse d’échanger O’Neil contre l’entraîneur espagnol. « Nous sommes ravis d’accueillir Andoni dans le club », a déclaré le propriétaire de Bournemouth, Bill Foley. « Avec son contrat en Espagne qui se termine cet été, nous voulions agir rapidement. »

« Il était très recherché par d’autres clubs à travers le continent, et son style de jeu a été un facteur important dans la prise de cette décision. Ses réalisations en Espagne ont certainement été très impressionnantes, et nous sommes convaincus qu’il est la bonne personne pour diriger notre prochain chapitre.

Le propriétaire de Cherries fait allusion à plus de signatures pour le nouvel entraîneur

Foley a également révélé que son nouvel entraîneur-chef recevra un soutien financier important pendant la période de transfert. « Nous avons identifié un certain nombre de cibles sur le marché des transferts, qui, avec nos ajouts de janvier, compléteront notre solide équipe de joueurs pour donner à Andoni la meilleure chance de consolider notre statut de Premier League et de continuer à progresser », a déclaré Foley.

Les fans de football aux États-Unis se souviendront peut-être d’Iraola pendant son séjour dans la Major League Soccer. L’arrière latéral a terminé sa carrière de joueur en jouant pour le New York City FC en 2015 et 2016. Après avoir terminé son séjour aux États-Unis, le premier emploi d’Iraola dans l’entreprise est venu avec l’équipe chypriote AEK Larnaca. Il a ensuite déménagé dans son Espagne natale pour diriger Mirandes et enfin Rayo Vallecano. Rayo a terminé une respectable 11e place du classement de la Liga pour la saison 2022/23.

Bournemouth a combattu Leeds pour obtenir Andoni Iraola

Sports du ciel a précédemment signalé que son compatriote de Premier League, Leeds United, était également intéressé par Iraola. Cependant, les Cherries ont agi rapidement pour battre leurs rivaux et sécuriser l’entraîneur. Le manager de 40 ans commencera à travailler avec ses joueurs à leur retour des vacances d’été début juillet. Bournemouth disputera son premier match de pré-saison contre l’équipe écossaise Hibernian en Espagne le 13 juillet.

