Bournemouth et Nottingham Forest éliminés en FA Cup

Les équipes de Premier League Bournemouth et Nottingham Forest sont devenues les premières équipes de haut niveau à être battues par des clubs de niveau inférieur en FA Cup cette saison. Les deux clubs luttent également actuellement pour rester à flot en Premier League. Les deux équipes ont été battues par les équipes du championnat.

Burnley mord dans les cerises

Bournemouth a été battu à domicile contre Burnley dans un thriller de six buts. Manuel Benson a ouvert le score pour l’équipe visiteuse moins de six minutes après le début du match. Les Cherries ont réussi à égaliser le score à la 12e minute avec un but de Ryan Christie; cependant, Burnley a ajouté deux autres frappes avant la pause de la mi-temps.

L’annonceur de l’AP pour les hôtes a demandé à la foule d’accueillir à nouveau ses joueurs sur le terrain pour le début de la seconde mi-temps. Cependant, au lieu d’applaudir, les fans de Bournemouth ont gémi et hué l’équipe. Néanmoins, Dominic Solanke a donné un peu d’espoir au public local avec un but à peine trois minutes après le début de la mi-temps.

Benson, cependant, a mis fin à tout désir de retour pour les Cherries. Ashley Barnes a joué un ballon parfait sur le chemin de Benson et l’ailier a catégoriquement terminé avec un tir puissant. Le match sous la pluie sur la côte sud s’est terminé par un score de 4-2 en faveur de Burnley.

Blackpool abattre la forêt

Peut-être encore plus choquant a été la raclée de Nottingham Forest par Blackpool. Les Tangerines occupent actuellement la 22e place de la deuxième division. Cependant, ils ont réussi à battre Forest 4-1 dans le nord-ouest de l’Angleterre. Marvin Ekpiteta a mis Blackpool en tête au début du match. Bien qu’il s’agisse du seul but de la première mi-temps, les hôtes ont marqué trois buts consécutifs en deuxième période.

Ian Poveda-Ocampo, CJ Hamilton et Jerry Yates ont tous monté la misère sur l’équipe itinérante de Forest. Ryan Yates a ajouté un but de consolation tardive pour les visiteurs, mais il était trop tard.

L’équipe de Premier League est entrée dans le match en beauté. Après tout, ils ont récemment récolté un point contre Chelsea et battu leurs collègues combattants de la relégation Southampton. Néanmoins, Forest était complètement dominé par l’équipe du championnat.

