Bournemouth en pourparlers avec Tottenham au sujet d’un défenseur défavorisé

Bournemouth, nouvellement promu, est en pourparlers avec Tottenham au sujet du défenseur défavorisé Japhet Tanganga, avec à la fois un prêt et un accord permanent potentiellement sur la table cet été.

Tanganga n’a fait que 11 apparitions en Premier League la saison dernière pour les Lilywhites, mais une grave blessure l’a laissé à l’écart pendant une grande partie de la saison et semble hors des plans actuels d’Antonio Conte pour l’équipe de Tottenham.

Dans l’état actuel des choses, Tanganga est un joueur précieux pour Tottenham en raison de son âge et de son statut de joueur local, mais l’Athletic rapporte qu’il pourrait bien se rendre au Vitality Stadium cet été, soit en prêt, soit dans le cadre d’un contrat permanent.

Il y a également un intérêt de la Serie A, avec Roma et Napoli qui seraient tous deux désireux de décrocher le défenseur des Spurs, et avec l’ajout de Clement Lenglet et potentiellement un autre défenseur dans le nord de Londres, Tanganga continue de tomber dans l’ordre hiérarchique.

Un déménagement à Bournemouth lui donnerait certainement la chance de jouer régulièrement au football en équipe première, ce qui semble peu probable sous Conte, même si Tottenham a ajouté du football à jouer cette saison.

Des problèmes locaux chez Spurs?

Si Tanganga partait, avec un départ potentiel pour Joe Rodon, Tottenham pourrait être contraint de revenir sur le marché pour des joueurs locaux supplémentaires, Harry Winks devant également partir.

Cela laisserait les Lilywhites avec seulement sept joueurs seniors locaux dans leur équipe première, un de moins que le minimum requis par les règlements de la Premier League, alors qu’ils pourraient rencontrer d’autres problèmes lorsqu’il s’agit de nommer leur équipe de la Ligue des champions.

Cependant, la vente de Tanganga, Rodon et Winks pourrait encore lever des fonds clés pour la tentative de reconstruction de Conte.

