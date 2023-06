Bournemouth embauche Andoni Iraola comme nouveau manager, quelques heures après l’annonce du départ de Gary O’Neil

Bournemouth a nommé Andoni Iraola comme nouveau manager, suite au départ de Gary O’Neil.

Les Cherries ont annoncé qu’O’Neil quitterait le Vitality Stadium « dans le meilleur intérêt du club », après leur survie de la Premier League – et ont cherché à faire d’Iraola le tout premier manager étranger de leur histoire.

Iraola devient également le quatrième entraîneur du Pays basque en Premier League, après Mikel Arteta à Arsenal, Unai Emery à Aston Villa et Julen Lopetegui aux Wolves.

« Nous sommes ravis d’accueillir Andoni au sein du club », a déclaré le propriétaire et président de Bournemouth, Bill Foley. « Avec son contrat en Espagne qui se termine cet été, nous voulions agir rapidement.

« Il était très recherché par d’autres clubs à travers le continent, et son style de jeu a été un facteur important dans la prise de cette décision. Ses réalisations en Espagne ont certainement été très impressionnantes, et nous sommes convaincus qu’il est l’homme idéal pour mener notre prochain chapitre.

« Nous avons identifié un certain nombre de cibles sur le marché des transferts, qui, avec nos ajouts de janvier, compléteront notre solide équipe de joueurs pour donner à Andoni la meilleure chance de consolider notre statut de Premier League et de continuer à progresser. »

Iraola est au Rayo Vallecano en Liga depuis trois saisons et aurait été approché par Leeds United cette saison pour remplacer Jesse Marsch. L’équipe espagnole a cependant refusé de libérer son manager de son contrat.

Lors de sa première saison dans l’élite espagnole, Iraola a mené son équipe à la 12e place de la Liga, battant Barcelone à domicile et à l’extérieur, tandis que la saison dernière, il a battu le Barça et le Real Madrid. Il a été comparé tactiquement à Marcelo Bielsa et opère généralement avec un 4-2-3-1.

Bournemouth a terminé 15e la saison dernière.