Bournemouth devient le 10e club américain de Premier League

Bournemouth est le plus récent club à faire partie des équipes américaines de la Premier League

L’homme d’affaires américain Bill Foley a enfin bouclé son rachat de Bournemouth. Le propriétaire des Golden Knights de Las Vegas, âgé de 77 ans, était auparavant en pourparlers avec le club de Premier League depuis des mois. Le groupe de Foley, qui comprend également l’acteur Michael B. Jordan, a acheté 100% des parts de l’équipe à Maxim Demin.

Demin part après 11 années réussies avec le club. Les Cherries sont auparavant passées de la Ligue 1 à la Premier League en seulement cinq ans sous la propriété de Demin. Foley s’est engagé à cette progression de l’équipe dans un communiqué officiel.

Le propriétaire adopte l’approche « Toujours avancer, ne jamais reculer »

“J’ai un immense respect pour la passion et je soutiens les spectacles de la communauté de Bournemouth pour ce club et je crois que la connexion à la communauté est la base du succès de toute équipe sportive”, a déclaré Foley.

« Nous allons aller de l’avant avec une approche « toujours avancer, ne jamais reculer » qui a défini tous mes efforts. Je m’engage à travailler avec les meilleurs esprits du football et des affaires disponibles pour améliorer le développement des joueurs, les installations et l’expérience des fans afin de mettre l’AFC Bournemouth dans la meilleure position possible pour réussir.

Bournemouth, le dernier club américain de la Premier League

Sky Sports rapporte que le prix d’achat a dépassé 124 millions de dollars. D’autres points de vente affirment que le groupe de Foley a payé environ 186 millions de dollars pour conclure l’accord. Indépendamment des chiffres exacts, Foley est désormais le 10e Américain à posséder un club de Premier League.

Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Liverpool, Manchester United et West Ham ont tous actuellement des propriétaires américains. Par conséquent, les hommes d’affaires américains soutiennent la moitié de toutes les équipes anglaises de haut vol.

“Sans la croyance et le soutien financier de Maxim et de sa famille, l’AFC Bournemouth aurait bien pu cesser d’exister”, a poursuivi Foley. “Le soutien et l’implication de Maxim ont permis au club de s’imposer comme une équipe de haut vol.”

En plus de devenir le nouveau propriétaire, Bournemouth a nommé Foley président du club. Il sera présent pour le prochain match de Bournemouth contre Palace le 31 décembre. Foley a également déjà acheté une nouvelle maison dans la région.

PHOTO: IMAGO / Action Plus