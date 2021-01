BOURNEMOUTH, Angleterre: Les abus raciaux subis par l’ailier de Bournemouth Junior Stanislas après avoir marqué lors d’une victoire 1-0 à Stoke étaient dégoûtants et totalement intolérables », a déclaré dimanche le club anglais de la côte sud.

Bournemouth souhaite que les mesures les plus fortes possibles soient prises contre la personne responsable du racisme sur Twitter et que la société de médias sociaux assume une plus grande responsabilité dans l’éradication des messages de haine, a déclaré le directeur général Neil Blake.

Il est à la fois dégoûtant et totalement intolérable que quiconque puisse être soumis aux abus raciaux dont Junior a été victime, a déclaré Blake. Je suis étonné que les gens croient qu’écrire et publier ces commentaires est acceptable.

«Nous contacterons Twitter et la Football Association pour leur aide dans l’identification de l’individu concerné, et nous poursuivrons l’action la plus vigoureuse possible contre eux.»

Blake veut des exigences d’identification formelles pour utiliser les comptes de médias sociaux.

Nous croyons fermement que les plates-formes de médias sociaux doivent assumer une plus grande responsabilité et une plus grande responsabilité pour les actions de leurs utilisateurs et le contenu qui est publié sur leurs plates-formes », a déclaré Blake.

Bournemouth a remporté le match de championnat de deuxième niveau samedi.

