Bournemouth contre Manchester United, Liverpool contre Aston Villa: chronomètre – en direct

il y a 3 m 09h15 HAE Simon McMahon, notre correspondant écossais non officiel de l’horlogerie, envoie des e-mails : « Après-midi Will. Après la performance choquante de la semaine dernière qui a entraîné une défaite lamentable à domicile contre le comté de Ross, les laissant à deux points de retard au pied du tableau avec seulement trois matchs à jouer, le manager de Dundee United, Jim Goodwin, a déclaré qu’il s’attendait à « une réaction » de son équipe. aujourd’hui lorsqu’ils voyagent pour affronter Livingston. Personne ne peut deviner quelle sera cette réaction. Peut-être une performance encore pire? Pour être juste, ce sera difficile. Bien que compte tenu du déroulement de cette saison, cela pourrait arriver. Mais en regardant les points positifs, je suis sûr que je me sentirais bien pire si je n’étais pas si fortement sous sédation. Dans d’autres nouvelles, Hearts mène actuellement Aberdeen dans la bataille pour la troisième place au début du coup d’envoi, et les autres matchs d’aujourd’hui dans les six derniers sont Motherwell contre Ross County et Kilmarnock contre St. Johnstone.



il y a 6 mois 09.13 HAE Doremus Schafer propose une suggestion logique pour la formation d’Everton : « 4-3-2-1 avec Doucoure + Iwobi comme milieux offensifs centraux ? Il semble très étroit.



il y a 11 min 09.08 HAE Je ne suis pas très sûr de la formation qu’Everton joue aujourd’hui. On dirait que McNeil est à l’arrière gauche, mais la composition du milieu de terrain est délicate à déterminer. Réponses sur une carte postale.



il y a 12 mois 09.07 HAE Compositions de départ : Fulham contre Crystal Palace Fulham : Leno ; Teté, Tosin, Diop, Robinson ; Roseau, Palhinha, Cairney ; Wilson, Mitrovic, Willian Remplaçants : Rodak, Duffy, Kebano, Salomon, Cédric, Decordova-Reid, Lukic, Vinicius, Harris Palais de Cristal : Johnston ; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell ; Hughes, Doucoure, Eze ; Olise, Ayew, Edouard Remplaçants : Whitworth, Lokonga, Mateta, Clyne, McArthur, Richards, Ahamada, Adaramola, Riedewald



il y a 13 mois 09.06 HAE Compositions de départ : Wolves contre Everton Loups: Bentley, Semedo, Collins, Dawson, Toti, Traoré, Gomes, Neves, Sarabia, Hwang, Podence Sous-titres : Sa, Lemina, Traoré, Jimenez, Cunha, Kilman, Nunes, Costa, Bueno. Éverton : Pickford, Patterson, Tarkowski, Mina, McNeil, Garner, Gueye, Onana, Doucoure, Iwobi, Calvert-Lewin Sous-titres : Begovic, Lonergan, Holgate, Keane, Gray, Maupay, McAllister, Simms, Welch.



il y a 16 mois 09.03 HAE Compositions de départ : Liverpool contre Aston Villa Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Gakpo, Diaz Sous-titres : Kelleher, Gomez, Milner, Elliott, Jota, Tsimikas, Carvalho, Firmino, Matip Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Digne, Bailey, McGinn, Luiz, Kamara, Ramsey, Watkins Sous-titres : Olsen, Sinisalo, Dendoncker, Traoré, Duran, Buendia, Young, Moreno



il y a 17 mois 09.01 HAE Compositions de départ : Bournemouth contre Manchester United Bornemouth : Néto ; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly ; Lerma, cuisinier ; Anthony, Brooks, Christie ; Solanke. Sous-titres : Travers, Stephens, Mepham, Ouattara, Stacey, Vina, Moore, Sadi, Kwabena Adu-Adjei. Manchester United : De Gea ; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw ; Casemiro, Eriksen; Antoine, Fernandes, Sancho, Martial. Sous-titres : Butland, Maguire, Malacia, Fred, Dalot, Weghorst, Pellistri, McTominay, Garnacho.



il y a 19 mois 09h00 HAE BUT! Stockport 1-0 Salford (tot. 1-1): Stockport a pris les devants contre Salford lors du match retour de la demi-finale des séries éliminatoires de la Ligue 2 pour porter le score à 1-1 au total. Une tête craquante d’Olaofe.



il y a 30 min 08h49 HAE Anfield fera ses adieux à Bobby Firmino aujourd’hui. Le Brésilien est un héros culte à Liverpool, aimé de tous dans la moitié rouge de la ville. Il a décidé d’y aller il y a quelque temps et il ne manquera pas d’offres. Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain partiront également cet été.



