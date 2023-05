Bourget : un agent de la Police provinciale de l’Ontario tué dans une fusillade, deux autres blessés

Un agent de la Police provinciale de l’Ontario a été tué et deux autres blessés lorsqu’ils ont été pris en embuscade alors qu’ils répondaient à des informations faisant état de coups de feu à Bourget, en Ontario, a déclaré le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique.

La fusillade s’est produite tôt jeudi matin dans la petite communauté de la municipalité de Clarence-Rockland, à environ 50 kilomètres à l’est du centre-ville d’Ottawa.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, vers 2 heures du matin, des agents ont été appelés pour une émeute dans une maison de la rue Laval où quelqu’un a rapporté avoir entendu un coup de feu.

« Ce matin, juste après 2 heures du matin, nos agents ont répondu à un bruit de coups de feu rapporté par un citoyen », a déclaré le commissaire Carrique jeudi après-midi lors d’une conférence de presse au quartier général de la Police provinciale de l’Ontario à Kanata.

« Ils sont arrivés à une résidence sur la rue Laval à Bourget, et à leur arrivée, trois de nos agents ont été pris en embuscade et abattus. Tragiquement, le sergent Eric Mueller, âgé de 42 ans, a été tué et deux autres agents vétérans de l’OPP ont été blessés. »

Carrique a déclaré que Mueller, du détachement de la Police provinciale du comté de Russell, a été « assassiné simplement, au service de sa communauté de manière désintéressée ».

L’un des agents blessés de la Police provinciale de l’Ontario, un homme de 43 ans comptant 19 ans de service dans la force, est toujours à l’Hôpital d’Ottawa. Carrique a déclaré qu’il était dans un état « stable, mais critique ».

L’autre officier, un homme de 35 ans avec 10 ans de service, a été libéré et se rétablit à la maison.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’une personne avait été arrêtée et qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité publique.

« Un homme de 39 ans a été arrêté et placé en garde à vue sans autre incident par des officiers héroïques qui intervenaient pour aider leurs collègues blessés », a déclaré Carrique, ajoutant que l’individu n’était pas connu de la police et n’avait pas été blessé.

Des documents judiciaires montrent qu’Alain Bellefeuille, 39 ans, de Bourget, en Ontario, est accusé d’un chef de meurtre au premier degré dans la mort du sergent. Mueller, et deux chefs de tentative de meurtre.

Bellefeuille a comparu en cour à L’Orignal jeudi après-midi et a été placé en garde à vue.

Des voitures de patrouille de la Police provinciale de l’Ontario stationnées dans une maison à Bourget, en Ontario. alors que l’enquête se poursuit sur une fusillade qui a tué un agent de la Police provinciale de l’Ontario jeudi. (CP24)

Carrique a déclaré que les coups de feu signalés qui ont conduit à l’appel de troubles n’ont pas été confirmés.

« Les coups de feu, les bruits de coups de feu n’étaient pas confirmés », a-t-il déclaré. « Les agents sont arrivés à quelques minutes d’intervalle. Finalement, trois agents étaient sur les lieux au moment de la fusillade. »

sergent. Mueller a commencé sa carrière au sein de la Police provinciale de l’Ontario il y a 21 ans en tant qu’agent spécial dans l’unité de transport des délinquants de la Police provinciale de l’Ontario à Ottawa. Carrique dit qu’il a été embauché comme gendarme en 2006 et promu sergent en 2018.

« Il est décrit par ses collègues comme un entraîneur, un mentor, quelqu’un que tout le monde admirait, le ciment qui a maintenu son quart de travail, le meilleur leader pour lequel de nombreuses personnes ont eu le privilège de travailler », a déclaré Carrique.

« Nos cœurs sont brisés alors que nous nous souvenons d’Eric, nous nous tenons aux côtés de sa famille et nous concentrons notre attention sur le rétablissement des officiers qui ont été physiquement blessés et émotionnellement touchés. »

La rue Laval demeure fermée, les agents de la Police provinciale de l’Ontario bloquant l’accès à la rue dans le secteur où la fusillade a eu lieu. Il y a une importante présence policière à Bourget, la police d’Ottawa soutenant l’opération de la Police provinciale de l’Ontario.

Plus d’une douzaine de véhicules de la Police d’Ottawa et de l’OPP ont escorté un véhicule transportant le corps de Mueller du Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa au Campus Général de l’Hôpital d’Ottawa juste avant midi. Le bureau du coroner est situé au Campus Général.

La police d’Ottawa et des croiseurs de la Police provinciale de l’Ontario escortent un véhicule transportant le corps du sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Eric Mueller au campus général de l’Hôpital d’Ottawa jeudi, (Dave Charbonneau/CTV News Ottawa)

« Très triste », la communauté réagit au décès d’un agent de l’OPP

Les drapeaux flottent en berne à l’hôtel de ville de Rockland.

Les résidents de la communauté de 1 200 personnes se sont réveillés à la vue de voitures de police dans la rue.

« Se réveiller avec ça n’est pas du tout facile », a déclaré Véronique Poirier Larabie.

« Pour être honnête, j’ai vraiment envie de pleurer en ce moment parce que c’est très triste. Les gens ici ont vraiment l’air super gentils, je ne m’attends pas à ce que cela se produise ici, surtout à côté de moi. »

Madison Bach, résidente de Bourget, qui habite en bas de la rue de la maison où la fusillade a eu lieu, a déclaré que son mari avait cru entendre quelque chose vers 2 h 15, mais qu’il avait pensé que c’était peut-être le chien de la famille et qu’il était retourné se coucher. C’est ce matin qu’ils ont réalisé que la fusillade s’était produite juste en bas de la rue de chez eux.

« C’est vraiment terrifiant », a déclaré Bach aux journalistes à propos de la fusillade dans la communauté. « Très calme, très sûr, beaucoup d’écoles présentes. Quand quelque chose comme ça que vous ne pensez pas pouvoir se produire près de chez vous et c’est le cas, cela vous oblige à réévaluer les choses. »

Bach a déclaré qu’elle n’avait parlé à personne qui vivait dans la maison où la fusillade s’est produite.

« Nous avons juste peur. »

1/3 Peu après 2 h du matin le 11 mai 2023, des agents du détachement de la Police provinciale du comté de Russell ont été dépêchés sur des troubles dans une résidence de la rue Laval à Bourget, où quelqu’un avait signalé avoir entendu un coup de feu. — Région Est de la Police provinciale de l’Ontario (@OPP_ER) 11 mai 2023

Le maire de Clarence-Rockland, Mario Zanth, se dit « attristé et consterné » d’apprendre la fusillade mortelle à Bourget.

« Aucun mot ne peut exprimer la douleur que ressentent les résidents de la Cité de Clarence-Rockland en ce moment. Je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux collègues officiers », a déclaré Zanth dans un communiqué.

« Deux officiers ont également été blessés lors de cet événement et sont actuellement hospitalisés. Nous leur souhaitons un rétablissement complet et rapide et adressons nos pensées les plus chaleureuses à leurs familles. »

Le premier ministre Doug Ford dit que le Sgt. Mueller a été « tué sans raison dans l’exercice de ses fonctions ».

« Mes pensées vont à sa famille et à ses amis », a déclaré Ford sur Twitter. « Veuillez vous joindre à moi pour prier pour ses collègues officiers alors que nous attendons des nouvelles de leur état. Que Dieu bénisse nos héros en uniforme. »

Les politiciens fédéraux présentent leurs condoléances

Le premier ministre Justin Trudeau a publié une déclaration sur Twitter, qualifiant la mort par balle de l’agent de la Police provinciale de l’Ontario de « terrible nouvelle ».

« J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du sergent Eric Mueller de la Police provinciale de l’Ontario, qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions, et je garde les deux policiers blessés dans mes pensées. »

S’adressant aux journalistes à Rideau Hall, le premier ministre a déclaré que le gouvernement fédéral cherchait des moyens d’assurer la sécurité des policiers, ajoutant que la mort d’agents dans l’exercice de leurs fonctions « doit cesser ».

« Il est arrivé bien trop souvent, au cours des derniers mois à travers le pays, que nous ayons perdu des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, au service de notre communauté », a déclaré Trudeau.

« J’ai travaillé avec le ministre de la Sécurité publique et avec le ministre de la Justice pour voir ce que nous pouvons faire de plus pour assurer leur sécurité, mais cela doit cesser. Nous devons être là pour protéger les personnes qui risquent leur vie. la ligne tous les jours pour protéger le reste d’entre nous. C’est quelque chose que nous continuons à regarder.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré sur Twitter : « Nous pleurons avec la famille de l’officier de l’OPP tué dans l’exercice de ses fonctions tôt ce matin, et prions pour les deux autres officiers qui ont été abattus et qui sont actuellement hospitalisés ».

« La plupart d’entre nous ne connaîtront jamais le risque que prennent les policiers chaque jour lorsqu’ils disent au revoir à leur famille et vont travailler. Nous ne devons jamais tenir leur sacrifice pour acquis. »

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a présenté ses condoléances à la famille de Mueller, la qualifiant de « nouvelle tragique qu’un autre policier a été tué par balle ».

« J’exprime ma profonde sympathie à la famille, aux collègues et aux proches du sergent Eric Mueller », a déclaré Singh sur Twitter.

« Nous espérons un rétablissement rapide des deux autres officiers qui ont été blessés. »