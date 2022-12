Bounou, la présence calme derrière le succès du Maroc en Coupe du monde

EDUCATION CITY, Qatar – Yassine Bounou a été le dernier à quitter le vestiaire du Maroc, clairement épuisé mentalement mais avec un immense sourire aux lèvres. Et parce que Bounou (ou Bono) est l’un des mecs les plus sympas du foot, sa soirée n’était pas encore finie. Deux heures après la victoire historique de son équipe contre l’Espagne, il accordait encore des interviews à presque tous ceux qui en demandaient. Pour la radio, pour la télévision, pour la presse écrite, en anglais, en espagnol, en arabe, en français. À chaque fois, il a rappelé son incroyable héroïsme lors de la séance de tirs au but.

“C’était incroyable”, a-t-il déclaré à ESPN. “C’est un moment historique. Je ne m’étais même pas beaucoup préparé pour la fusillade. Il y avait tellement de pression dans le match que j’ai juste essayé d’en profiter.

“Pour les tirs au but, c’est une question d’instinct, un peu de chance et c’est tout, il n’y a pas grand-chose d’autre.”

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support | Horaire | Equipes

Et chaque fois qu’il parle, sa voix douce et son grand sourire soulignent une fois de plus ce que ce résultat historique de la Coupe du Monde de la FIFA signifie pour lui, pour ses coéquipiers et pour leur peuple.

“Nous sommes tellement heureux pour les fans, pour notre peuple, pour nos familles”, a-t-il déclaré. “Nous commençons à réaliser ce que représente cette victoire pour le Maroc mais aussi pour le monde entier. Nous avons ressenti le soutien incroyable de nos fans et nous l’avons utilisé aujourd’hui.”

Que le Maroc ait battu le Portugal en quart de finale ou non, Bounou restera un héros pour toujours. Les Lions de l’Atlas ont atteint pour la première fois les quarts de finale d’une Coupe du monde, et c’est surtout grâce à lui. Il a arrêté les tirs au but de Carlos Soler et Sergio Busquets, et si le coup de pied de Pablo Sarabia n’avait pas touché le poteau, Bounou avait quand même plongé dans le bon sens et l’aurait sauvé s’il avait été cadré.

Yassine Bounou est tout sourire alors qu’il se déplace pour sauver un penalty lors de la fusillade des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA contre l’Espagne, que le Maroc a remporté 3-1 pour se qualifier pour les quarts de finale. Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Le Marocain est un très bon bloqueur de penalty. Il a arrêté une fois deux tirs au but dans le même match : contre le FC Salzburg en UEFA Champions League en septembre 2021. Au cours de l’année civile 2021, il a sauvé cinq des 13 pénalités auxquelles il a été confronté. Avant la fusillade contre l’Espagne, il avait sauvé 13 des 50 dernières prises contre lui. Pas mal du tout. Et peut-être parce que Walid Regragui faisait tellement confiance à son gardien, ou peut-être parce qu’il ne voulait pas non plus tenter le sort, l’entraîneur du Maroc n’a pas demandé à ses joueurs de s’entraîner aux tirs au but la veille du match. Il les a laissés jouer avec leur flair et leurs tripes, et cela a si bien fonctionné.

Romain Saiss, le capitaine du Maroc, ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier.

“C’est incroyable pour lui”, a déclaré Saiss à ESPN. “Il a fait un match héroïque aujourd’hui, pas seulement pendant les tirs au but. Il voulait juste montrer pourquoi il avait été nommé meilleur gardien de but de la Liga la saison dernière. C’est un grand gardien, il l’a prouvé contre l’Espagne. Nous lui devons beaucoup aujourd’hui.”

2 Connexe

Saiss et Bounou jouent ensemble depuis des années. Le gardien est différent de son capitaine : il est plus introverti, calme, réservé. mais tellement efficace. Le seul but qu’il ait encaissé dans cette Coupe du monde est celui marqué par son coéquipier Nayef Aguerd contre le Canada. Avec Achraf Hakimi, Aguerd et Noussair Mazraoui, Saiss forme la meilleure défense de la compétition. Et Bounou commande si bien son quatre arrière ; il a des qualités naturelles de leadership même s’il ne parle pas trop.

“Nous lui faisons confiance”, a déclaré Azzedine Ounahi, le brillant milieu de terrain marocain, à ESPN. “Nous savons que c’est un excellent gardien. Nous savions que si nous arrivions aux tirs au but, il ferait le travail pour nous. Et il l’a fait. L’Espagne n’a même pas marqué un seul penalty.

“Il fait partie des meilleurs gardiens du monde, et il l’a prouvé aujourd’hui.”

La croyance et la confiance en Bounou de Regragui et de l’équipe est clairement l’une des clés du succès marocain au Qatar. À 31 ans, c’est l’étape dont Bounou rêvait depuis qu’il grandissait à Montréal, au Canada. Avec Séville, qu’il a rejoint à l’été 2019 depuis Gérone, il a réalisé de grandes choses, remporté de gros trophées comme l’UEFA Europa League, et créé de grosses surprises.

Maintenant, il veut le faire avec le Maroc, et il sera confiant que lui et ses coéquipiers pourront reproduire leurs efforts lorsqu’ils affronteront le Portugal samedi. Les célébrations vont continuer un moment, mais Bounou, malgré ses 191 cm (6 pieds 3 pouces), ne se fera pas remarquer ni ne se mettra en avant. Cependant, dès que le ballon sera botté contre le Portugal, il se sentira à nouveau en mission.