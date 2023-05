‘Bounce the Mall’ se dirige vers le centre commercial Aurora cet été – Shaw Local

Bounce the Mall, un festival gonflable de maisons gonflables, se déroulera au Chicago Premium Outlets à Aurora les week-ends du samedi 27 mai au dimanche 18 juin.

Selon un communiqué de presse, Bounce the Mall apporte un plaisir gonflable coloré à de nombreux centres commerciaux les plus fréquentés du pays.

L’attraction familiale contient huit gonflables interactifs différents qui comprennent un parcours d’obstacles, une fosse à balles sans fond, une discothèque silencieuse avec des DJ en direct, des lumières et des effets spéciaux, une arène sportive, des stations de selfie et plus encore.

Il y aura également un petit château gonflable construit spécialement pour les jeunes sauteurs. L’événement comprendra également un Bounce Cafe, avec des food trucks et une terrasse relaxante.

Les billets tout accès commencent à seulement 23 $ pour un laissez-passer de 90 minutes. Les événements devraient se vendre; les billets avancés sont encouragés. Visite BounceTheMall.com pour les billets et plus d’informations.