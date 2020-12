Mumbai City FC serait toujours un adversaire coriace SC Bengale oriental si les premiers pouvaient trouver leur rythme et leur flair et que les insulaires l’ont fait mardi quand ils Bengale oriental écrasé 3-0 au stade GMC de Bambolim, Goa. C’était le premier «match à domicile» du Mumbai City FC et ils l’ont fait compter. Ils ont finalement trouvé le rythme qu’ils recherchaient et ont joué comme tout le monde l’avait prédit lors des pourparlers de pré-saison.

Hugo Boumous et Adam Le Fondre ont montré le genre de partenariat qui pourrait effrayer leurs adversaires plus tard dans la saison. Mumbai City a marqué son premier but à la 20e minute lorsque Le Fondre est arrivé après le brillant travail de Boumous et Rowllin Borges. Leur deuxième but est survenu au début de la seconde période lorsque Boumous a reçu un penalty et Le Fondre est intervenu pour le convertir. Le troisième était une attaque miraculeuse de Hernan Santana après une brillante première volée de Boumous et les trois buts ont donné au Mumbai City FC les trois points essentiels pour les mettre en tête du tableau.

Voici les cinq points de discussion du concours:

SI BOUMOUS EST EN FORME, MUMBAI CITY FC EST

Boumous a mis le feu au terrain avec sa performance de mardi. Lorsque le Mumbai City FC a eu du mal à trouver son rythme lors des deux premiers matches, le Français n’était pas en pleine forme. Avec la performance qu’il a faite contre le Bengale oriental et le résultat correspondant pour Mumbai, il a prouvé à quel point l’équipe était dépendante de lui.

Boumous a occupé le devant de la scène dans chacun des buts marqués par Mumbai et son rythme de travail, ses mouvements et ses tricheries sur le terrain ont laissé le Bengale oriental un fardeau toute la nuit. Les deux passes décisives de Boumous ont fait de lui le meilleur passeur de la Super League indienne, surpassant Marcelinho. Si Boumous reste la menace qu’il était pour le Bengale oriental, tout adversaire devra s’attacher à le limiter.

LE FONDRE S’ANNONCE

Le Fondre est désormais le meilleur buteur commun de l’ISL 2020-21 avec trois buts après ses trois matches. Nerijus Valskis du Jamshedpur FC est en tête du classement avec trois buts en deux matches. L’attelle de Le Fondre lundi a montré ses instincts prédateurs, son mouvement brillant et son sang-froid, annonçant qu’il était là pour rester.

Le premier but que Le Fondre a marqué était un tap-in, mais c’est son geste pour ce but qui a montré à quel point il est bon. Le premier but de Mumbai était une contre-attaque classique venant d’un coin du Bengale oriental. Le Fondre était sur la défensive pour le corner lorsque Borges a dégagé le ballon de la droite avec une superbe passe diagonale à Boumous, qui était le seul devant. Au moment où Boumous a dansé au-delà de son marqueur et a tiré le gardien de but, Le Fondre avait couvert presque tout le terrain pour être juste à temps pour le tap-in.

Après le match, Le Fondre a crédité Boumous pour le déménagement, se disant heureux de terminer de tels mouvements. « J’ai joué au numéro 9 toute ma carrière. Je suis connu pour entrer dans la surface. Excellent travail d’Hugo et je viens de le terminer. Je suis content de pouvoir terminer ce genre de mouvements », a-t-il déclaré.

LE BENGAL EST MANQUANT DANS LA TROISIÈME FINALE

Le Bengale oriental n’est pas une mauvaise équipe – qui a même été fondée après sa défaite face à l’ATK Mohun Bagan lors de son match d’ouverture de la saison. Cependant, il n’y avait aucune amélioration par rapport à cette déclaration même après leur deuxième match car ils ont été écrasés par le Mumbai City FC.

East Bengals garde le ballon – leur possession de balle était de 46% contre 54% de Mumbai City FC. Pourtant, ils n’ont pas eu un seul coup cadré à la fin du match. Le Bengale oriental est en bons termes avec Anthony Pilkington, Jacques Maghoma et Surchandra Singh au milieu de terrain, mais personne n’est capable de faire ces dernières passes mortelles à plusieurs reprises. En outre, Balwant Singh en tant que seule option de grève est tout simplement inadéquate.

Jeje Lalpekhlua a fait sa première apparition pour le Bengale oriental contre le Mumbai City FC et s’est montré prometteur. Mais le Bengale oriental aurait besoin de beaucoup plus de vigueur, de clarté et de rythme dans le dernier tiers pour perturber les défenses de l’ISL.

CHANGER LE SYSTÈME DU BENGAL EST?

Lors de leur premier match, le Bengale oriental a joué avec une défense à trois et bien qu’ils aient commencé avec une ligne de fond à quatre contre Mumbai, la blessure de Daniel Fox signifiait qu’ils n’avaient pas assez de renfort et devaient à nouveau choisir trois défenseurs. Dans les deux matchs, ils ont été vaincus lorsque les équipes ont contre-frappé, augmenté en nombre ou utilisé l’aile.

Les premières pertes de Fox contre Mumbai se sont avérées préjudiciables au Bengale oriental, car elles étaient étirées chaque fois que Mumbai attaquait avec vitesse. Bipin Singh a utilisé son rythme tandis que Boumous a utilisé ses compétences exemplaires pour étirer les défenseurs du Bengale oriental à plusieurs reprises et comme leur capitaine n’était pas là pour les guider, ils ont eu du mal avec la capacité offensive de Mumbai.

Après le match, l’entraîneur du Bengale oriental Robbie Fowler a déclaré qu’il pourrait essayer de changer le système. « Nous évaluerons Danny et jaugerons la situation. En formation, nous sommes ouverts à toutes les options. Nous avons le choix de joueurs qui peuvent jouer à quelques postes. Nous allons travailler sur la partie entraînement, nous savons comment faire pour obtenir des résultats. » et nous avons tous l’attitude et le tempérament pour essayer de les atteindre. Je vais changer de formation et de joueur. peu de choses fonctionnent comme nous le faisons toujours. «

LA BANQUE DE MUMBAI CITY FC

Les onze qui ont débuté le match contre le SC East Bengal ont vu Bipin Singh prendre la place de Farukh Choudhary. Également avec Hernan Santana comme l’un des défenseurs centraux, Sarthak Golui a été mis sur le banc et Vignesh Dakshinamurthy a pris le départ.

Bartholomew Ogbeche est sorti du banc avec Adam Le Fondre en tant que numéro 9 pour les trois matchs. Le japonais Cy Goddard a également été une force pour Mumbai en tant que partant ou à côté du banc.

Le nombre de changements que Mumbai peut apporter à la fois dans sa formation de départ et pour les remplacements montre sa force sur le banc et si tout le monde peut rester en forme toute la saison, Mumbai peut être une tenue très solide.