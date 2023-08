Bouleversés par l’inaction climatique, les jeunes se préparent à une bataille judiciaire européenne

Six jeunes Portugais poursuivent 32 pays européens en justice pour l’inaction du gouvernement face au changement climatique.

Ils espèrent que leur bataille juridique inspirera d’autres personnes à exiger la justice environnementale dans le monde entier.

Cette affaire pourrait donner lieu à l’obligation pour les gouvernements de réduire les émissions de dioxyde de carbone plus rapidement que prévu.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Consternés par ce qu’ils considèrent comme l’inaction du gouvernement face au changement climatique, en particulier après les incendies de forêt meurtriers qui ont frappé leur pays en 2017, six jeunes Portugais poursuivent 32 pays européens en justice.

A un mois d’être entendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), ils espèrent que leur bataille juridique inspirera d’autres personnes à exiger la justice environnementale dans le monde entier.

L’affaire – déposée en septembre 2020 contre les 27 États membres de l’UE ainsi que la Grande-Bretagne, la Suisse, la Norvège, la Russie et la Turquie – vise une décision juridiquement contraignante qui obligerait les gouvernements à agir contre le changement climatique.

Il s’agit de l’une des premières affaires de ce type portées devant le tribunal, dans lesquelles des citoyens affirment que l’inaction a violé leurs droits humains. Cela pourrait donner l’ordre aux gouvernements de réduire les émissions de dioxyde de carbone plus rapidement que prévu actuellement.

L’audience est prévue le 27 septembre.

« Nous voulons simplement qu’ils (les gouvernements) s’en tiennent aux traités et fassent ce qu’ils ont promis de faire », a déclaré Andre Oliveira, 15 ans, l’un des six candidats, en soulignant l’accord de Paris de 2015 sur la réduction des émissions pour limiter les émissions mondiales. réchauffement à 2 degrés Celsius et viser 1,5C.

Les politiques actuelles ne parviendront pas à atteindre ces deux objectifs.

Les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué des ravages dans de nombreux pays du monde au cours des derniers mois, avec des températures record déclenchant des incendies de forêt, des pénuries d’eau et une augmentation des hospitalisations liées à la chaleur.

Avec le soutien du Global Legal Action Network (GLAN), basé au Royaume-Uni, les requérants portugais affirment que le changement climatique menace leurs droits à la vie, à la vie privée, à la santé mentale et à d’autres droits.

Oliveira, qui va bientôt commencer l’école secondaire et qui aime le plein air, a déclaré que de nombreux membres de sa génération ne savent pas s’ils veulent avoir des enfants à cause du changement climatique et qu’il ne peut souvent pas jouer dehors à cause de la chaleur étouffante.

Sa sœur, Sofia, 18 ans, a déclaré qu’elle souffrait d’un état connu sous le nom d’éco-anxiété : « Quand j’ai découvert ce qui se passait… et que j’ai vu que cela commençait à empirer, cela m’a vraiment bouleversé. »

« Révélateur »

La psychologue clinicienne Elizabeth Marks, spécialiste de la détresse climatique, a déclaré qu’une enquête mondiale a révélé que plus de la moitié des jeunes se sentent « tristes, effrayés, en colère, impuissants, impuissants et coupables » en raison du changement climatique et du manque d’action pour y faire face.

« Ils ont l’impression d’être abandonnés – à plusieurs reprises – par ceux qui devraient les aider et les protéger », a déclaré Marks.

La requérante Claudia Duarte, 24 ans, originaire de la région de Leiria au Portugal, où deux incendies de forêt ont tué plus de 100 personnes en 2017, a déclaré qu’ils étaient une « révélation » sur les conséquences du changement climatique.

Sa sœur de 11 ans souffrait d’anxiété après les incendies. « Il est difficile de voir des enfants souffrir d’anxiété à cause de quelque chose sur lequel ils n’ont aucun contrôle », a déclaré Duarte, infirmière.

L’un des avocats des requérants, Gerry Liston de GLAN, estime que leurs chances de succès sont élevées car « tous les signaux envoyés jusqu’à présent par le tribunal ont été extrêmement positifs », y compris l’accélération du traitement de l’affaire, considérée comme une question urgente et importante.

Il a reconnu qu’il ne serait pas facile de « s’attaquer aux équipes juridiques de plus de 30 pays dotés de ressources considérables », mais a déclaré qu’une « explosion d’affaires climatiques » se produisant en Europe et au-delà devrait finalement forcer les gouvernements à agir.

Lorsqu’on lui a demandé si la CEDH serait en mesure de garantir que tous les pays se conformeraient à sa décision au cas où les requérants gagneraient leur cause, Liston a déclaré que le verdict espéré par l’équipe juridique serait appliqué au niveau national.

« Le jugement que nous sollicitons donnerait aux tribunaux nationaux une feuille de route pour contraindre les gouvernements européens à agir de cette manière. »

Catarina Mota, 22 ans et également originaire de Leiria, espère que cette affaire inspirera d’autres personnes : « Ce n’est pas seulement l’affaire de nous six… Si nous pouvons influencer et inspirer les gens, nous faisons déjà quelque chose pour un monde meilleur. »