Bouleversement majeur ou “business as usual” ? À quoi s’attendre lors de l’élection partielle d’aujourd’hui à Mississauga

À première vue, l’élection partielle fédérale de lundi dans une circonscription très convoitée de la région du Grand Toronto peut sembler chiante.

Il s’agit du premier concours sous la direction conservatrice de Pierre Poilievre, dans une région du pays cruciale pour les chances de succès de son parti lors des futures élections fédérales.

Et le concours, dans un district que les conservateurs ont remporté lorsque Stephen Harper a obtenu un mandat majoritaire, intervient sept ans après le début du mandat du premier ministre Justin Trudeau, dont le gouvernement en est à son deuxième mandat minoritaire au Parlement.

Mais les libéraux ont recruté un ancien ministre du cabinet ontarien bien connu comme candidat dans Mississauga–Lakeshore, et Poilievre a été à peine visible alors que les partis testent leur jeu sur le terrain un an après les dernières élections générales.

“Les libéraux devraient pouvoir gagner”, a déclaré Philippe Fournier, le créateur de 338Canada, un modèle statistique de projections électorales basé sur les sondages, la démographie et l’historique des élections.

Pourtant, il a averti que les résultats des élections partielles ne sont pas toujours significatifs dans le grand schéma.

“Si les conservateurs se retirent, c’est une grosse histoire. Si les libéraux gagnent par cinq ou six points, c’est comme si de rien n’était”, a-t-il déclaré.

Fournier a déclaré que les conservateurs devront apprendre à gagner à nouveau dans les régions à l’extérieur de Toronto si Poilievre veut un coup de pied dans la boîte en tant que premier ministre.

«Quand vous regardez la carte des circonscriptions, les conservateurs ont atteint leur maximum au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Ils pourraient gagner peut-être une poignée de plus dans les provinces de l’Atlantique, peut-être deux, trois de plus au Québec, peut-être deux, trois de plus en Colombie-Britannique», a-t-il déclaré. a dit.

“Cela ne vous donne pas la victoire. Ils doivent gagner plus en Ontario. Où sont les gains potentiels pour les conservateurs? C’est dans les Mississaugas et les Scarboroughs.”

Candidat conservateur policier dans la région de Peel

Ron Chhinzer, le candidat conservateur dans la course, est un expert en prévention des gangs et membre du Service de police régional de Peel en service à Mississauga. Il n’a pas répondu aux multiples demandes d’interview.

Brian Gallant, 53 ans, un électeur conservateur, a déclaré qu’il ne savait pas grand-chose de Chhinzer mais qu’il voterait néanmoins pour lui.

“Je suis fatigué des libéraux, et nous avons besoin d’un changement, nous avons définitivement besoin d’un changement”, a-t-il déclaré.

Charles Sousa, ministre des Finances de l’Ontario sous l’ancienne première ministre Kathleen Wynne, a perdu son siège lors des élections provinciales de 2018 qui ont vu les libéraux passer du parti au pouvoir à un parti sans statut officiel à l’Assemblée législative.

Le premier ministre Justin Trudeau prononce une allocution aux côtés de Charles Sousa à son bureau de campagne lors d’un arrêt de la campagne électorale partielle le 1er décembre 2022. (Tijana Martin/La Presse canadienne)

Il a déclaré que son expérience de représentant de la communauté à l’ouest de Toronto et de navigation au sein du gouvernement faisait de lui la personne la plus qualifiée pour le siège fédéral.

“Les gens veulent quelqu’un qui est positif, ouvert d’esprit, qui les écoute et qui fait avancer les choses. J’essaie donc d’éviter les trucs partisans. Je n’arrive pas aux extrêmes du spectre”, a-t-il déclaré.

“Rien ne changera à Ottawa, quel que soit le résultat de cette élection. Alors, qui voulez-vous combattre pour vous et être là pour vous? Je reçois beaucoup de commentaires positifs.”

40 candidats en lice

Rejoindre Sousa dans la course bondée de 40 candidats – avec la grande majorité des espoirs se présentant comme indépendants – est Julia Kole du NPD, dont le parti s’est classé troisième aux trois dernières élections de la circonscription.

Kole, un ancien membre du personnel de circonscription d’un membre de l’Assemblée législative provinciale, a suggéré que les personnes frustrées par les libéraux devraient se tourner vers le NPD plutôt que vers les conservateurs.

“Regardez ce que le NPD a été capable d’accomplir. À une époque où il y a beaucoup d’indécision ou beaucoup de retards de décision de la part du gouvernement libéral, nous travaillons pour les tenir responsables”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes petits, mais nous sommes puissants.”

L’élection partielle a été annoncée après que Sven Spengemann, l’ancien député libéral, a annoncé plus tôt cette année qu’il démissionnerait pour occuper un nouveau poste aux Nations Unies.

Les bureaux de scrutin de Mississauga sont ouverts de 8 h 30 à 20 h 30 le lundi, et leurs emplacements sont disponibles sur le site Web d’Élections Canada.