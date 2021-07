 » Bouleversée « , Kate Middleton pourrait ne pas publier de photo pour le 8e anniversaire du prince George en raison de trolls se moquant de lui, selon un expert

KATE Middleton envisage de ne pas publier de portrait officiel du prince George pour marquer son anniversaire cette année, a affirmé un expert royal.

La biographe Angela Levin a suggéré que les Cambridges pourraient rompre la tradition en raison des précédentes attaques en ligne de trolls contre le jeune prince.

Angela Levin pense que Kate et William pourraient ne pas publier de photo du prince George cette année en raison des précédentes attaques en ligne de trolls Crédit : BBC

Portrait du septième anniversaire du prince George pris par la duchesse de Cambridge Crédit : EPA

Le jeune a reçu des commentaires cruels en ligne après avoir fait une apparition à Wembley avec ses parents pour la finale de l’Euro 2020 dimanche.

S’exprimant sur The Royal Beat de True Royalty TV, elle a déclaré: « Il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions ne pas voir la photo [of Prince George] quand il a huit ans, parce qu’ils ont été tellement bouleversés par la grossièreté des gens qui se moquent d’un petit garçon de sept ans, et j’espère qu’ils pourront surmonter cela.

Le 22 juillet, George, le fils aîné de Kate et William, fête ses huit ans.

Kate et William partagent généralement une photo de leurs enfants pour marquer des occasions spéciales, notamment leurs anniversaires et Noël.

Les portraits précédents des enfants royaux ont été réalisés par Kate, une photographe amateur passionnée.

Apparaissant également sur The Royal Beat, la correspondante royale du Sunday Times, Roya Nikkhah, n’était pas d’accord avec Mme Levin.

« Je pense qu’ils en sortiront un », a-t-elle déclaré.

Mme Nikkhah a ensuite félicité la famille d’avoir permis au prince George de se lancer dans une vie de service public en l’amenant à regarder les championnats d’Europe dimanche dernier.

« C’est un devoir officiel pour le prince George à l’âge de sept ans », a déclaré Mme Nikkhah.

« C’est beau et joyeux et il y a beaucoup d’émotion.

« L’habituer aux grandes foules et savoir qu’il est regardé par des millions de personnes – c’est une façon assez intelligente de le faire. »

Du match de football, des images ont émergé mercredi d’un doux moment à la fin du match où Kate a mis un bras «protecteur» autour de son fils de sept ans alors qu’ils se préparaient à quitter le stade de Wembley.

Le prince William, 39 ans, peut également être vu en train de mettre son bras autour de sa femme, 39 ans, dans un rare moment d’affection publique alors qu’ils profitaient d’un doux moment en famille.

Les fans se sont rendus sur Instagram pour qualifier le moment de « beau », avec l’un d’eux disant: « Cela montre vraiment à quel point ils sont normaux et terre-à-terre et à quel point ils protègent George. »

Un autre a ajouté: « Cette famille est tout », tandis qu’un troisième a écrit: « Des parents si adorables et doux. »

Plus tôt dans le match, le prince George a conquis le public après avoir été filmé en train de célébrer le but de l’Angleterre.

La scène saine a fait le bonheur de Twitter où les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leurs réflexions sur le comportement plutôt mature du petit prince ravi.

Buckingham Palace a été contacté pour commenter.