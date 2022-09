Boulets de canon et sandwichs au fromage grillé : un camp d’été en Ontario aide les enfants ukrainiens à tenir la guerre à distance

Photos de Carly Thomas

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, un groupe du comté de Northumberland, en Ontario, a aidé 31 familles qui avaient fui la guerre à s’installer dans la région, à environ 120 kilomètres à l’est de Toronto.

Maintenant, certains des enfants qui sont venus dans le comté sont sur le point de commencer une nouvelle année scolaire dans un nouveau pays.

Les organisateurs du groupe Northumberland for Ukraine Families ont décidé de faciliter cette transition en leur donnant quelque chose d’amusant à faire qui leur permettrait de retrouver un peu de l’enfance que la guerre leur avait volée.

Une équipe de CBC News a visité le camp de Grafton, en Ontario, alors qu’environ deux douzaines d’enfants se penchaient sur leurs derniers jours de liberté estivale.

Ils ont participé à toutes les activités classiques du camp, se rassemblant autour de feux de camp, chantant des chansons et jouant à des jeux, comme l’élimination.

L’heure du déjeuner

Pendant que les enfants jouaient dehors, leurs parents et d’autres bénévoles pinçaient des pérogies à l’intérieur de la cuisine du camp. Les repas au camp étaient un mélange de plats de camp canadiens classiques, tels que des sandwichs au fromage grillé, et de la nourriture ukrainienne traditionnelle. Pour les parents, c’était l’occasion de se connecter et de parler de leur projet d’ouvrir potentiellement un restaurant dans une ville voisine.

Le déjeuner a eu lieu dans une salle à manger décorée de banderoles fabriquées par d’anciens campeurs. Le terrain de camping appartient à une section canadienne de Plast, une organisation de scouts ukrainiens fondée à Lviv, en Ukraine, en 1911.

“Je dois avancer”

Alexandra Demyda, l’un des parents participants, a été hôtesse de l’air en Ukraine pendant 18 ans. Elle vient d’obtenir son certificat de manipulation des aliments en Ontario et dit qu’elle est déterminée à tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie au Canada avec ses deux garçons.

“Je ne peux pas pleurer tout le temps”, a-t-elle déclaré. “Je dois aller de l’avant parce que ces gars-là devraient avoir un avenir, c’est sûr, et ils l’auront. Donc, tant que nous sommes déjà là, pourquoi pas ?”

Recréer “une nouvelle bulle”

Olena Prokopchuk, 15 ans, et Vasylyna Kremeniuk, 13 ans, sont devenues rapidement amies après avoir fait un voyage dangereux similaire il y a six mois de leur domicile à la frontière polonaise. Ils essaient de ne pas penser aux horreurs de la guerre et de se concentrer sur le lycée, qu’ils commencent ce mois-ci.

“Angoissant!” dit Kremeniuk.

Mais ce sera moins effrayant si Prokopchuk est à ses côtés, a-t-elle déclaré.

“Lorsque vous grandissez dans une bulle d’un pays et que vous vous déplacez à travers le monde, cela fait éclater cette bulle”, a-t-elle déclaré. “Et avoir des gens pour recréer une nouvelle bulle avec vous aide beaucoup.”

“Ils deviennent juste des enfants”

Olena Hankivsky, l’une des forces motrices de Northumberland pour les familles ukrainiennes et du camp, voulait s’assurer que les enfants s’amusaient entre leur arrivée au Canada et le début de l’école.

“Nous avons un certain nombre d’enfants qui ne souriaient pas beaucoup quand ils sont arrivés”, a-t-elle déclaré. “Ils ne faisaient pas grand-chose.”

“Et les voir ici juste sourire et être des enfants, je pense que c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Ils deviennent juste des enfants et oublient tout le reste pendant un moment.”

Nik Krememiuk, 8 ans, s’est fait mal après un boulet de canon dans la piscine. Il a dit que la plupart des Canadiens aiment le hockey, mais il préfère le soccer. Il aimait que les gens du camp parlent ukrainien et anglais.

“Je ne suis pas triste”, a-t-il déclaré. “Parce que j’ai une nouvelle vie.”

Feu de camp brûlant

De nombreux enfants du camp venaient de foyers où l’on parlait à la fois le russe et l’ukrainien. Au début de la semaine, ils ont voté et décidé que les seules langues qu’ils utiliseraient seraient l’ukrainien et l’anglais.

La nuit, les campeurs jouaient des sketches et chantaient autour du feu. Le soir de la visite de CBC, ils ont chanté Feu de camp brûlant en ukrainien.