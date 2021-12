Boule à neige de Noël en pot recyclé festif

C’est peut-être l’un de mes types d’artisanat de Noël préférés ! C’est une idée d’artisanat de pot de neige de Noël adorable et facile à personnaliser que vous pouvez faire à la maison ! Cette pièce décorative a fière allure à peu près n’importe où, et elle a une caractéristique spéciale et charmante ! Il comprend une petite bougie chauffe-plat à LED qui la fait briller aux côtés de vos lumières et décorations. Profitez de cette décoration réconfortante et facile à réaliser, parfaite pour offrir également.

Il ne faut pas grand-chose pour créer cet adorable petit pot de Noël. Tout ce qu’il faut, ce sont quelques pièces que vous avez probablement déjà en votre possession et quelques fournitures d’artisanat de base. C’est un endroit où vous pouvez vraiment laisser briller votre créativité ! Dans les instructions détaillées étape par étape ci-dessous, nous vous montrerons comment créer une jolie scène de renne. Sinon, vous pouvez utiliser ces instructions pour créer quelque chose qui vous est propre !

Artisanat ou cadeau de boule à neige de Noël

Si vous êtes à la recherche d’un charmant projet de bricolage qui fait également un excellent cadeau, vous avez de la chance ! Cette décoration de pot a tous les charmes de vacances que vous pourriez espérer, dans un métier assez facile à fabriquer pour tout le monde. Nous allons détailler certaines des fournitures et accessoires que vous pouvez utiliser pour créer les vôtres, afin que vous puissiez décorer les salles avec style cette année.

Qu’utilisez-vous pour créer la neige ?

Vous pouvez utiliser un certain nombre de choses différentes pour créer l’effet de neige folle dans cette décoration de pot. Je recommande d’utiliser des pièces détachées pour pouvoir facilement changer de décor et créer un effet éblouissant du renne caracolant dans la neige. La fausse neige est le choix le plus évident, et vous pouvez généralement la trouver dans la plupart des magasins d’artisanat.

Cependant, si vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus pratique, vous pouvez toujours vous tourner vers le polystyrène. À l’aide d’une râpe à fromage, entaillez et râpez la surface d’un bloc de mousse de polystyrène d’emballage que vous pourriez avoir autour. Cela devrait créer de petits morceaux que vous pouvez utiliser pour remplir le pot et créer l’effet de neige dynamique. Vous pouvez également utiliser de petits morceaux de mousse d’emballage et les casser à la main ! (Lavez soigneusement vos ustensiles de cuisine par la suite si vous décidez d’emprunter cette voie !)

De quelles autres façons puis-je décorer une boule à neige maison ?

Sur les photos, vous pouvez voir que nous avons utilisé un faux accent de pin avec une petite pomme de pin. Cela ajoute l’élément naturel parfait à ce métier, complétant la pièce sur la scène du diorama à l’intérieur. Il relie le tout et en fait une belle pièce de décoration qui se marie bien avec d’autres décorations sur le thème des vacances.

Vous pouvez bien sûr utiliser de vraies pièces, même si elles peuvent se détériorer avec le temps. L’autre option est d’atteindre quelque chose de différent. Des coquilles de noix peuvent être trouvées dans de nombreux objets d’artisanat de Noël pour ajouter des éléments naturels et rustiques. La ficelle, les branches et le houx ont également un effet similaire. Expérimentez et utilisez votre créativité pour trouver quelque chose qui correspond le mieux à votre sens du design !

Puis-je utiliser un autre type de lumière ?

Les petites bougies chauffe-plat à piles sont incroyablement faciles à trouver de nos jours. Cela étant dit, si vous voulez quelque chose d’un peu plus lumineux ou plus dynamique, il existe des options. Essayez d’utiliser des guirlandes lumineuses ! Si vous le souhaitez, ceux-ci peuvent être enfilés dans tout le diorama. Créer un affichage doux et éblouissant qui illuminera la scène pour un effet magique.

L’autre option est un mini brin de lumières de Noël. selon ce que vous trouvez, vous devrez peut-être créer une petite ouverture dans le couvercle pour qu’un accord passe à travers. Si vous utilisez une guirlande lumineuse, vous devriez pouvoir facilement adhérer à la batterie et basculer vers l’intérieur du couvercle pour l’empêcher d’être visible.

Autres façons de personnaliser ce métier

Outre les petits changements apportés à vos fournitures d’artisanat, ce projet s’adapte également très facilement ! En ramassant un pot plus grand, vous pouvez créer des scènes plus complexes, détaillées et plus lumineuses à l’intérieur. Si vous aimez le concept, expérimentez avec différents pots en verre pour voir ce que vous pouvez proposer ! La moitié du plaisir est de trouver quelque chose de créatif qui éblouira vos invités. (Vous pourrez peut-être même incorporer certains de vos ornements habituels dans quelque chose comme ça !)

Ne haussez pas non plus les épaules de ruban, de ficelle ou de dentelle. Vous pouvez appliquer des matériaux comme celui-ci à l’extérieur du pot pour ajouter un élément de texture, de profondeur et d’autres fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez bien sûr toujours peindre le pot pour ajouter de la couleur et des motifs intéressants.

Fournitures nécessaires

Comment faire une boule à neige maison

La première chose à faire est de découper le papier kraft en mousse en formes qui couvriront tout le couvercle de votre pot ! Étant donné que la plupart des pots seront de tailles et de formes différentes, vous devrez utiliser la circonférence de votre couvercle pour tracer une forme que vous pourrez découper. Découpez sur la bande la largeur du couvercle sur son côté pour couvrir tout le côté. Le suivant, le haut arrondi du couvercle du bocal. Collez-les sur le couvercle du pot pour le couvrir.

Ensuite, ajoutez une petite décoration sur le couvercle. Cela peut être un élément naturel comme sur la photo, ou quelque chose de votre propre préférence.

La prochaine chose à faire est d’ajouter une bougie chauffe-plat à l’intérieur du couvercle. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face sur le compartiment des piles, de sorte que vous puissiez « faire glisser » la lumière du couvercle pour l’allumer ou l’éteindre.

Une fois que vous avez terminé avec le couvercle, vous pouvez remplir le pot avec de la fausse neige de votre choix. Placez une décoration à côté de la neige, ainsi qu’un morceau de faux pin pour créer une scène d’arbre, de neige et de renne cabré.

Voilà à quoi devrait ressembler le produit fini ! Ce pot est incroyablement simple à réaliser, et la décoration est totalement à vous de personnaliser si vous le souhaitez.

Ce pot est parfait pour décorer le réveillon de Noël ! Placez-le avec certaines de vos autres lumières et des décorations lumineuses pour un affichage éblouissant.

Utilisez également ces pots décoratifs et joyeux pour offrir!

Utilisez-les chaque année dans le cadre de votre présentoir décoratif et essayez de créer différentes scènes.