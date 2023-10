Boulangerie familiale fête ses 65 ans d’activité avec la vente de beignets | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — Une boulangerie familiale a célébré ses 65 ans d’activité en proposant ses beignets les plus vendus à 65 cents, accompagnés d’une cérémonie d’inauguration.

Downtown Bakery à Steubenville a été fondée en 1958 par George Kotch et Alex J. Kamarados, père des copropriétaires actuels John et Rikki Kamarados. Des ballons ornaient la porte d’entrée de la boulangerie, où les propriétaires, amis, famille et supporters se sont réunis pour un événement organisé par la Chambre de commerce du comté de Jefferson.

« J’apprécie que tout le monde soit venu – cela signifie beaucoup pour nous. … Nous perpétuons un héritage que mon père et son partenaire ont commencé il y a 65 ans, et depuis, il appartient à la famille », » a déclaré Rikki Kamarados après avoir coupé le ruban.

Situé au 151 S. Fourth Street, le bâtiment de Downtown Bakery abrite une boulangerie depuis plus de 100 ans, a déclaré Rikki Kamarados, avec Remy’s Bakery – plus tard rebaptisé Downtown Bakery – avant lui au début des années 1900. Alex J. Kamarados a travaillé avec Kotch dans une boulangerie séparée pendant ses études secondaires. Les deux hommes ont découvert que Downtown Bakery était à vendre et l’ont acheté sous les encouragements de leur ancien patron.

Les hommes ont acheté le magasin et y ont travaillé avec leurs épouses, Marie Kamarados et Margaret Kotch, aidant au comptoir, a déclaré Rikki Kamardos. George Kotch a pris sa retraite après 40 ans, date à laquelle Rikki et John Kamarados ont racheté sa part et sont devenus partenaires commerciaux officiels, bien que Rikki Kamarados ait déclaré que « Dès que nous pouvions compter jusqu’à 12, nous étions ici pour emballer les rouleaux. »

Lorsque leur père prend sa retraite à l’âge de 82 ans, les deux hommes prennent la direction de l’entreprise.

Les fils de John Kamarados, Alex et Nikolas Kamarados, participent également aux opérations quotidiennes du magasin. Rikki Kamarados a déclaré que son grand-père et le père de Kotch aidaient à la boulangerie aux alentours de Noël, ce qui signifie que les fils de John Kamarados représentent la quatrième génération de contributeurs familiaux à la boulangerie.

Nikolas Kamarados a dit : « C’est vraiment incroyable de voir comment mon grand-père a commencé cela. »

Alex Kamarados a ajouté qu’il est « étonné » à l’héritage de la boulangerie. Les deux hommes envisagent de poursuivre leurs études mais souhaitent aider à la boulangerie lorsque cela est possible.

Alex Kamarados a rappelé le plaisir de travailler de nuit avec son frère et son père. Il a dit, « C’est agréable de savoir que l’entreprise continue de fonctionner, et je veux la voir durer plus longtemps. »

Les autres membres de la famille présents à la cérémonie d’inauguration étaient les cousins ​​de John et Rikki Kamarados de Weirton, Helen et Dina Tsiftis et Connie Mastromichalis, ainsi que leur oncle et tante, F. John et Joyce Frangakis, venus de Naples, en Floride.

Helen Tsiftis a déclaré qu’ils viendraient toujours fréquenter le magasin, ajoutant : «Tout est excellent.»

La boulangerie elle-même, qui compte 14 employés, a déménagé l’année dernière dans un nouvel espace de vente au détail dans le même bâtiment, a déclaré Rikki Kamarados, l’espace récemment rénové étant doté de nouveaux comptoirs, d’un accès aux fauteuils roulants et d’un plafond carrelé en tôle orné.

Les employés commencent à cuisiner à minuit, a déclaré Rikki Kamarados, et ils le font encore plus tôt pendant les vacances. Les produits vendus comprennent des gâteaux, des tartes, du pain et des biscuits. Le magasin ouvre à 5h00 et ferme à 17h00 du lundi au vendredi et ferme à 14h00 le samedi.

Le plus gros vendeur du magasin sont les beignets, a déclaré Rikki Kamarados, mais les gens aiment aussi les smileys, les hongrois et les biscuits fourrés. En outre, la boulangerie vend en gros et fournit du pain à Capri Sausage and Meatball, Naples Spaghetti House, Def Louie’s Sandwich Shop, Malta’s Pizza, Jax Pizza, Ray’s Pizza, Iggy’s Pizza et Leonardo’s Coffeehouse. Elle fait des offrandes de pain pour diverses églises grecques et soutient le ministère de la mission urbaine avec des beignets et du pain.

À l’intérieur du magasin, Chris Stanton travaillait au comptoir et vendait les produits de boulangerie. Stanton a déclaré qu’elle était à la retraite mais qu’elle avait pris ce poste il y a 18 mois. Ses articles préférés sont les gâteaux qu’elle achète pour tous ses anniversaires.

Stanton a déclaré que la boulangerie n’avait apparemment jamais perdu d’affaires, même après la fermeture des aciéries. Elle a déclaré que les ouvriers de l’usine venaient chaque jour à la boulangerie et achetaient des beignets avant leur quart de travail.

Toni Moreland, présidente de la chambre de commerce et agent d’assurance State Farm à Toronto, s’est arrêtée dans le magasin pour acheter certains de ses beignets glacés préférés, qu’elle a dit aimer partager. Moreland a déclaré qu’elle venait à Downtown Bakery depuis qu’elle était petite, ses grands-parents ayant acheté des beignets au magasin.

« C’est encourageant, pour quelqu’un qui essaie de se lancer. Cela montre que lorsque vous mettez tout votre cœur dans les choses, vous pouvez dire que… cela fait une différence. Et j’aimerais que les gens commencent à soutenir davantage de petites entreprises locales », Moreland a parlé de l’anniversaire.

Stacy Skinner, nouvelle cliente, est entrée dans la boulangerie et a immédiatement remarqué : « En fait, je ne suis jamais venu ici auparavant, mais ça sent délicieux. »

À la fin de la cérémonie, Rikki Kamarados a déclaré : « J’encourage les gens à venir nous rejoindre. Nous essayons toujours de maintenir notre qualité la même (et) de maintenir les traditions vivantes.







