Bouillon chaud ! Une histoire d’amour entre le frère d’Anushka Sharma, Karnesh, et l’actrice de Bulbbul Tripti Dimri ? | Buzz News

New Delhi : L’amour est dans l’air, paraît-il ! Karnesh, le frère de l’actrice-productrice Anushka Sharma, sortirait avec l’actrice de « Bulbbul » Tripti Dimri. Oui! les rumeurs vont bon train selon lesquelles les deux sont en couple et ont gardé leur statut relationnel secret.

Selon un rapport de Mid-Day.com, l’histoire d’amour de Karnesh Ssharma et Tripti s’est épanouie alors qu’ils travaillaient dans « Bulbbul » d’Anvita Dutt. Souvent, les deux partagent l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux et cela a conduit beaucoup à penser qu’ils étaient le couple « it ».

Découvrez leurs interactions sur les réseaux sociaux :

Tripti a fait ses débuts d’actrice en 2017 avec Poster Boys. Elle a ensuite été vue dans la sortie de Sajid Ali en 2018 ‘Laila Majnu’ avec Avinash Tiwary.

En 2020, elle a figuré dans la production « Bulbbul » d’Anushka et Karnesh Sharma. Le nouveau visage a remporté le Filmfare OTT Award de la meilleure actrice dans un film Web original. Il a été créé sur Netflix. Le film mettait également en vedette Rahul Bose, Paoli Dam, Avinash Tiwary et Parambrata Chatterjee dans des rôles clés.

Clean Slate Filmz – la société de production et de distribution de films a été créée par Anushka Sharma et son frère Karnesh Sshama en octobre 2013. Sous cette bannière, plusieurs films et séries Web ont été réalisés.