Boughey espère que Mystery Angel a les réponses à Haydock | Nouvelles de course

Mystery Angel tentera de remporter la gloire dans le bet365 Lancashire Oaks samedi après sa formidable performance à Epsom le mois dernier.

La pouliche entraînée par George Boughey a terminé deuxième à 50-1 lors de sa dernière apparition dans les Cazoo Oaks, une course dans laquelle elle a terminé derrière Snowfall, le vainqueur en fuite d’Aidan O’Brien.

L’affaire du groupe deux de ce week-end se déroule sur le même voyage d’un kilomètre et demi – une distance sur laquelle la fillette de trois ans s’est maintenant avérée compétitive après avoir déjà produit des performances gagnantes et placées de sept à 10 stades.

« Elle est en bonne forme depuis les Oaks, nous étions très heureux avec elle », a déclaré Boughey.

« Elle a bien tenu le mille et demi la dernière fois et une grande piste de galop devrait bien lui convenir.

« Elle a été en assez bonne forme et je ne peux pas vraiment me plaindre, elle y va avec de bonnes chances. »

Avant la course Oaks, où elle a été battue à 16 longueurs, Mystery Angel a croisé Snowfall dans les Musidora Stakes à York et à cette occasion a terminé à seulement quatre longueurs et demie derrière la pouliche Ballydoyle.

« Il n’y avait aucune honte à être battu par elle (Snowfall) », a ajouté Boughey.

« Mais ce serait intéressant de voir la course (les Oaks) sur un meilleur terrain parce que je ne pense pas que nous puissions prendre la forme complètement littéralement car nous n’étions que quelques longueurs derrière elle la fois précédente. »

Alpinista de Sir Mark Prescott est actuellement à la tête du marché du long métrage du Merseyside après avoir triomphé lors de ses débuts saisonniers dans les Listed Daisy Warwick Fillies’ Stakes à Goodwood en avril.

Dubai Fountain représentera l’écurie Middleham de Mark Johnston, après une performance inférieure à la normale dans la course Oaks pour terminer cinquième des Ribblesdale Stakes à Royal Ascot.

Charlie Johnston, assistant de son père, a déclaré: « Il a déclaré: « Elle a déçu les Oaks, mais a fait un pas en arrière dans la bonne direction à Ascot la dernière fois.

« C’est sa troisième course en quatre semaines, mais les courses pour pouliches à ce niveau ne sont pas nombreuses donc nous sommes heureux de tenter notre chance.

« Ils ont tous un peu à trouver avec Alpinista dans les classements officiels, mais sa meilleure forme la verrait là. »

La Lune d’Henry Candy cherche à compléter un triplé de victoires, ayant déjà remporté les Nottinghamshire Oaks Listed et les Group Three Pinnacle Stakes cette saison.

Candy a déclaré: « Elle est très heureuse et travaille bien. C’est un grand pas en avant pour elle, mais j’espère qu’elle pourra se classer dans les quatre premiers et je suis content de sa façon d’être.

« Elle prend tout dans sa foulée et elle est très facile à vivre, et avoir David Probert de nouveau en selle est une partie importante de l’équation, je pense, alors j’espère qu’elle fonctionnera à nouveau bien. »

La Lune renouvelle sa rivalité avec Cabaletta, finaliste de Pinnacle de Roger Varian, tandis que Tribal Craft d’Andrew Balding entre dans la course après le succès du groupe 3 dans les Bronte Cup Fillies’ Stakes à York – battant les Lancashire Oaks de David O’Meara espère que Makawee se classe troisième .

Le gagnant des Rothesay Stakes de Peter Chapple-Hyam, Bharani Star, et Lady Hayes, entraînée par Varian, complètent le peloton de neuf.