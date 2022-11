Bougez plus vite, vivez plus longtemps ? Un peu plus d’effort va un long chemin

“Les gens peuvent améliorer leur condition cardiorespiratoire dans une plus grande mesure avec une activité de plus haute intensité”, dit-il. “Plus d’intensité stressera le système et conduira à une plus grande adaptation.”

Augmenter votre VO2 max est le meilleur moyen de réduire votre risque de décès prématuré, en particulier de décès par maladie cardiaque. Le simple fait de passer de la catégorie de conditionnement la plus basse à une catégorie supérieure réduire votre risque de mourir au cours d’une année donnée jusqu’à 60 %.

Faire des progrès

L’étude s’appuie sur des recherches antérieures qui montrent les avantages d’aller plus vite.

Marcher plus vite augmentera naturellement la longueur de votre foulée, un autre prédicteur de la longévité et de la santé future. Une étude de synthèse publiée en 2021 ont constaté que les personnes âgées qui faisaient des pas plus courts étaient 26 % plus susceptibles d’avoir un handicap, 34 % plus susceptibles d’avoir un événement indésirable majeur (comme une blessure entraînant une perte d’autonomie) et 69 % plus susceptibles de mourir au cours de la plusieurs années à venir.

Qualité vs Quantité

Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur la qualité de votre activité physique, c’est-à-dire aller plus vite, faire des pas plus longs.

Mais il reste encore beaucoup à dire sur la quantité de mouvement.