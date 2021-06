Bouffées de chaleur, anxiété et plus : pourquoi les symptômes de la ménopause attirent davantage l’attention

Personne ne vous parle de la ménopause.

Bien sûr, vous entendez parler de bouffées de chaleur de temps en temps, peut-être par un parent ou dans une blague dans une émission de télévision. Mais les cours d’éducation sexuelle qui enseignent aux préadolescents et aux adolescents les règles mentionnent rarement le jour où ces règles prendront fin. Même les médecins évoquent rarement la ménopause avec leurs patientes et écartent trop souvent les symptômes lorsqu’ils surviennent.

« Nous entendons parler de la puberté, mais pas de la ménopause », a déclaré à Vox Pauline Maki, professeure de psychiatrie, de psychologie, d’obstétrique et de gynécologie à l’Université de l’Illinois à Chicago.

Mais maintenant, la population américaine vieillit : d’ici 2030, l’âge médian aux États-Unis passera à 40 ans, contre 37 ans aujourd’hui. Et la génération Y, une génération appréciée des spécialistes du marketing, a commencé à entrer dans la quarantaine, une décennie où les symptômes de la ménopause peuvent commencer.

Cela signifie que la ménopause est en train de devenir une opportunité lucrative, les entreprises commençant à tout offrir, des consultations de télésanté aux suppléments en passant par un appareil à ultrasons spécial pour traiter la sécheresse vaginale (ce dernier est encore en phase de test).

Mais ce dont les personnes en ménopause ont besoin, ce n’est pas nécessairement de plus de publicités sur leurs réseaux sociaux. Au lieu de cela, les experts disent qu’ils ont besoin de mettre fin à la stigmatisation autour de cette phase très normale de la vie et au genre de vrai discours qu’ils n’avaient pas quand ils étaient plus jeunes.

La ménopause « ne doit pas être une honte », Jen Gunter, OB-GYN et auteur du livre récent Le Manifeste de la ménopause : Maîtrisez votre santé avec les faits et le féminisme, a dit Vox. « Nous devons juste trouver comment changer la conversation. »

Les médecins d’aujourd’hui ne sont pas formés pour traiter la ménopause

La ménopause est techniquement définie comme la fin des règles et est officiellement diagnostiquée lorsqu’une personne a passé 12 mois sans règles. Cela se produit à un âge moyen de 51 ans. Mais les symptômes peuvent commencer bien avant cela, au milieu de la quarantaine ou même plus tôt (cette période symptomatique est connue sous le nom de périménopause). Les plus courantes, et peut-être les plus connues, sont les bouffées de chaleur, dans lesquelles le haut du corps devient soudainement chaud et parfois rouge.

Mais il existe de nombreux autres symptômes possibles – 34, selon certains chefs d’accusation – et certains peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être des gens. Par exemple, les changements hormonaux autour de la ménopause peuvent provoquer des changements dans le vagin, notamment une sécheresse et une perte d’élasticité, ce qui peut entraîner des relations sexuelles douloureuses ou des infections des voies urinaires. Certaines personnes éprouvent un « brouillard cérébral » ou des problèmes de mémoire. Et la transition vers la ménopause peut également déclencher la dépression et l’anxiété : parmi ceux qui ont déjà reçu un diagnostic de dépression, plus de la moitié connaîtront un épisode pendant la transition vers la ménopause, a déclaré Maki.

Mais souvent, les médecins ne parlent pas vraiment de tout cela aux patients. Dans une enquête récente, seulement 7 pour cent des médecins résidents se sentaient prêts à traiter les symptômes de la ménopause chez les patientes.

Une partie de la raison a à voir avec l’histoire du traitement de la ménopause. À partir des années 1940, les médecins ont commencé à prescrire des œstrogènes pour contrer les symptômes de la ménopause. Le traitement est devenu populaire, en particulier dans les années 1980 et 1990, mais en 2002, une grande étude de grande envergure a rapporté que la thérapie aux œstrogènes augmentait le risque de cancer du sein, de crise cardiaque et de caillots sanguins.

En conséquence, les médecins ont généralement cessé de prescrire des œstrogènes, mais ne les ont remplacés par rien d’autre. « La formation en médecine de la ménopause a essentiellement disparu », a déclaré Maki. « Nous avons perdu quelques générations de fournisseurs.

Maintenant, les experts disent que la thérapie aux œstrogènes est souvent sans danger, tant qu’elle est utilisée par des patients de moins de 60 ans et pour une période de temps limitée. Pour ces patientes, « les avantages l’emportent généralement sur les risques de l’hormonothérapie », a déclaré à Vox Stéphanie Faubion, directrice du Center for Women’s Health de la Mayo Clinic et directrice médicale de la North American Menopause Society. Ces avantages comprennent une réduction d’environ 90 à 95 % des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes, ainsi qu’une réduction de la perte osseuse et du risque cardiovasculaire pendant que les patients prennent le médicament.

De plus, pour les personnes dont les principaux symptômes sont vaginaux, des formes plus localisées de l’hormone, comme les anneaux vaginaux, sont désormais disponibles et peuvent ne pas comporter les mêmes risques que les médicaments oraux.

Pourtant, de nombreux médecins ne donnent pas à leurs patients les dernières informations – ou beaucoup d’informations du tout. « J’entends tellement d’histoires de femmes qui ont été licenciées par des médecins », a déclaré Gunter.

Le résultat est que les personnes ménopausées souffrent souvent en silence – et la stigmatisation peut affecter tous les aspects de leur vie. « Vous entendez des femmes qu’elles vont quitter le marché du travail parce qu’elles ne peuvent pas gérer leurs symptômes de la ménopause », a déclaré Gunter. En effet, dans une enquête menée en 2013 au Royaume-Uni, près de 40 % des femmes ont déclaré que les symptômes de la ménopause avaient affecté négativement leur travail, mais la majorité n’avait jamais discuté des symptômes avec leur manager, souvent parce qu’elles étaient gênées ou parce que leur manager était un homme.

« Vous êtes cette personne qui a été incroyablement productive et qui a contribué toute votre vie. Et maintenant », a déclaré Gunter, « à cause de cela, vous êtes mis à l’écart. »

Maintenant, les startups essaient de combler le vide

Même si les soins médicaux peuvent être à la traîne, les marques commencent à capitaliser sur la ménopause. C’est une conséquence naturelle de la façon dont la santé des femmes est devenue une opportunité commerciale ces dernières années, avec des entreprises comme Maven Clinic et Nurx qui ont surgi pour offrir des services tels que les soins de maternité en télésanté et les prescriptions contraceptives en ligne, respectivement. Ces entreprises visaient à combler un vide laissé par un établissement médical qui rejette trop souvent les préoccupations des femmes, rendant les soins de santé reproductive et sexuelle désagréables, embarrassants, voire déshumanisants.

Et maintenant, les startups et les investisseurs en capital-risque portent leur attention au-delà des années de procréation, vers le marché croissant des femmes dans la quarantaine et la cinquantaine. Après tout, d’ici 2030, il y aura plus de femmes entre 40 et 64 ans aux États-Unis que de filles de moins de 18 ans, selon un rapport publié en octobre dernier par Female Founders Fund, une société de capital-risque qui finance des entreprises fondées par des femmes. Vendre à des personnes ménopausées pourrait être une opportunité commerciale d’une valeur de 600 milliards de dollars, voire plus.

« Cela a été ignoré à bien des égards, en particulier en ce qui concerne la recherche et les solutions médicales », a déclaré à Vox Adrianna Samaniego, une investisseur du Female Founders Fund. « Pourtant, c’est une industrie énorme.

Les entrées récentes dans le domaine incluent Kindra, une startup qui vend des suppléments sans œstrogènes pour traiter la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur et les problèmes de sommeil. Il existe également plusieurs entreprises qui proposent des rendez-vous de télésanté avec des médecins formés à la gestion de la ménopause, comme Gennev, qui propose à la fois des rendez-vous OB-GYN et un coaching de vie pour traiter l’image corporelle, l’anxiété et d’autres problèmes. Et d’autres entreprises se développent dans le domaine de la ménopause, avec Roman, une startup qui a d’abord attiré l’attention pour offrir des ordonnances en ligne pour les médicaments contre la dysfonction érectile, proposant désormais des visites de télésanté pour les problèmes de ménopause, selon Fast Company.

Les entreprises répondent à un réel besoin des personnes qui ne sont pas servies par leurs médecins – ou par une culture qui préfère souvent prétendre que les femmes de plus de 40 ans n’existent tout simplement pas. En plus du soulagement des symptômes, de nombreuses personnes recherchent une communauté de personnes avec qui partager leurs expériences, a déclaré Samaniego – une caractéristique fournie par certaines des startups de l’espace.

Cependant, certains des produits commercialisés auprès des personnes ménopausées peuvent ne pas vraiment les aider. Par exemple, un certain nombre d’entreprises vendent maintenant des tests pour dire aux gens si elles sont ménopausées, a écrit Gunter dans un récent éditorial du New York Times. Mais ces tests n’ont en fait aucune utilité médicale car ils ne permettent pas de prédire si une personne ressentira réellement des symptômes. Ils ne peuvent pas non plus déterminer avec précision à quel point une personne est proche d’avoir ses dernières règles – et parce que les hormones fluctuent tellement pendant cette période, une personne pourrait subir un test indiquant la ménopause un mois et un test normal le mois suivant. « Il n’y a aucune directive qui recommande de tester les hormones pour voir où vous en êtes dans la ménopause », a déclaré Gunter à Vox.

Les suppléments peuvent également être problématiques. Certaines entreprises se contentent de prendre des composés de base largement disponibles et de les commercialiser comme aides à la ménopause, a déclaré Samaniego. « Il y a beaucoup de gens qui reconditionnent en quelque sorte les mêmes ingrédients. »

Et malgré la grande variété de suppléments sur le marché, beaucoup ont peu de recherches pour les étayer. Par exemple, aucun supplément non hormonal n’a été prouvé pour réduire les bouffées de chaleur, a déclaré Faubion. Et parce que les suppléments ne sont pas rigoureusement testés pour leur sécurité, ils peuvent contenir des ingrédients nocifs.

Les traitements non hormonaux peuvent être commercialisés comme étant meilleurs parce qu’ils sont « naturels » – mais, a déclaré Gunter, « le naturel n’a rien à voir avec la sécurité ».

Il est temps de mettre fin à la honte autour de la ménopause

Ce dont les personnes ménopausées ont vraiment besoin, disent beaucoup, c’est d’éliminer la stigmatisation autour de cette étape de la vie afin que les symptômes puissent être discutés ouvertement et pris au sérieux.

Prenez, par exemple, la sécheresse vaginale. On n’en parle pas beaucoup, en partie parce que toute l’idée que les femmes âgées aient des relations sexuelles est considérée comme taboue, dit Maki. Mais le traitement est crucial pour aider les patients à mener une vie saine et sans douleur, y compris avoir des relations sexuelles, quel que soit leur âge. « Je considère cela comme un droit de femme », a déclaré Maki.

Les bouffées de chaleur, quant à elles, sont souvent traitées comme une simple gêne. Mais de nouvelles recherches montrent qu’ils perturbent le sommeil des gens, ce qui peut augmenter le risque de troubles cognitifs et même de maladie d’Alzheimer, a déclaré Maki. « Nous devons informer suffisamment les femmes sur les options de traitement sûres dont elles disposent. »

Heureusement, une partie de cette éducation est déjà en cours – souvent menée par les personnes ménopausées elles-mêmes. Gunter a décidé d’écrire son livre après avoir entendu des questions répétées sur la ménopause et est ouverte sur ses propres expériences. Elle a eu des bouffées de chaleur dans la salle d’opération alors qu’elle portait un masque de plomb, et « quand je me déshabille, je suis littéralement trempée de sueur de mon cou à mes genoux, comme littéralement trempée. Et je suis gênée à ce sujet », a-t-elle déclaré à Vox. Mais, « pourquoi devrais-je être embarrassé? »

Pendant ce temps, les éducateurs et les défenseurs de la santé parlent de plus en plus de ce qui arrive au corps des gens tout au long de leur vie reproductive. Omisade Burney-Scott, par exemple, a lancé le podcast Guide de la fille noire pour survivre à la ménopause en 2019 par désir de « parler à d’autres femmes noires plus âgées pour naviguer dans la vie et cette étape de la vie », a-t-elle déclaré à Vox. « Qu’apprends-tu? A quoi ressemble l’amour ? A quoi ressemble la rage ?

Aujourd’hui, elle organise également des événements de narration et met en lumière les histoires de femmes noires, de femmes et de personnes non binaires et trans, y compris celles qui traversent la ménopause dans la trentaine ou moins en raison de conditions médicales ou de la prise de testostérone. « Les personnes qui vivent la ménopause, quel que soit leur âge, quel que soit leur identité ou leur statut dans cette communauté ou société, elles ont besoin d’être entendues », a-t-elle déclaré.

Et de plus en plus, ils s’expriment. « Les femmes conduisent la conversation » autour de la ménopause, exigeant des options de traitement et refusant d’être définies par l’état de leurs organes reproducteurs, a déclaré Faubion. « Les femmes ne sont pas disposées à vivre la ménopause de leur mère. »