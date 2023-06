Bouddhas de Bamian : les talibans attirent les touristes vers les ruines afghanes qu’ils ont détruites

Un drapeau taliban en lambeaux flotte sur le toit d’un hôtel à Bamian, en Afghanistan. Les recoins qui abritaient autrefois des figures géantes du Bouddha peuvent être vus dans la falaise au-delà. (Elise Blanchard pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

BAMIAN, Afghanistan – Les trois soldats talibans ont regardé le trou béant dans la falaise de 125 pieds où se tenait autrefois l’un des deux grands bouddhas d’Afghanistan et se sont demandé à haute voix qui était responsable de sa destruction il y a 22 ans. « C’est l’identité de notre pays », a déclaré Kheyal Mohammad, 44 ans, coiffé d’une casquette de camouflage alors qu’il se penchait sur une balustrade au sommet de la cavité géante. « Il n’aurait pas dû être bombardé. »

Les soldats, prenant un rare jour de congé de l’entraînement militaire pour visiter le site, ont convenu que les personnes qui avaient détruit l’ouvrage étaient « imprudentes » et qu’il fallait le reconstruire. « Si Dieu le veut », s’est exclamé Mohammad.

En 2001, le fondateur taliban Mohammad Omar a déclaré les bouddhas faux dieux et a annoncé son intention de les détruire. Ignorant les appels du monde entier, les combattants talibans ont fait exploser des explosifs et tiré des canons antiaériens pour réduire en pièces les immenses reliefs du VIe siècle.

L’attaque contre le monument antique précieux a stupéfié la communauté internationale et cimenté la réputation des talibans en tant qu’extrémistes intransigeants.

Avec le retour au pouvoir du groupe, Bamian revêt une nouvelle importance symbolique et économique pour la région à court d’argent : les responsables considèrent les restes de Bouddha comme une source de revenus potentiellement lucrative et s’efforcent d’attirer le tourisme autour du site. Ils suggèrent que leurs efforts ne sont pas seulement un geste pour les archéologues, mais reflètent également un régime plus pragmatique aujourd’hui que lorsqu’il a régné pour la première fois de 1996 à 2001.

« Bamian et les bouddhas en particulier sont d’une grande importance pour notre gouvernement, tout comme ils le sont pour le monde », a déclaré Atiqullah Azizi, vice-ministre de la culture des talibans, dans une interview. Il a déclaré que plus de 1 000 gardes ont été affectés à la protection du patrimoine culturel à travers l’Afghanistan, restreignant l’accès et supervisant la vente des billets. Les membres du personnel du musée national de Kaboul ont été surpris le mois dernier de voir de hauts responsables talibans lors de l’inauguration d’une importante section du musée consacrée aux artefacts bouddhistes.

Mais d’autres membres talibans ont du mal à adopter des artefacts qu’ils trouvent toujours blasphématoires. Le gouverneur de la province de Bamian, Abdullah Sarhadi, a déclaré qu’il était déterminé à préserver le patrimoine culturel de l’Afghanistan. Mais il a déclaré que les touristes devraient être dirigés vers d’autres sites.

« Nous sommes musulmans », a déclaré Sarhadi, qui dit avoir été détenu par les États-Unis à Guantánamo Bay, dans une interview. « Nous devons suivre les exigences de Dieu. » Il a défendu l’ordre de détruire les bouddhas comme une « bonne décision ».

Pour les archéologues, Bamian est un test pour savoir si le riche patrimoine culturel de l’Afghanistan, qui comprend également des synagogues et des artefacts hindous, peut survivre au retour des talibans. Mais cela pourrait également aider à répondre à une question beaucoup plus large : quel type de gouvernement le régime veut-il être cette fois-ci – et dans quelle mesure a-t-il vraiment changé depuis 2001 ?

Un espoir pour une région appauvrie ?

Les visiteurs entrant dans la petite capitale provinciale de Bamian, entourée de champs de pommes de terre à l’ombre des montagnes enneigées de l’Hindu Kush, passent devant un panneau accusant le « groupe terroriste taliban » d’être responsable de la destruction des bouddhas. Le mot « terroriste » a été en grande partie barré.

Les autorités ont installé une billetterie au pied de la plus grande des deux figures, où elles facturent 58 cents aux Afghans et 3,45 dollars aux étrangers pour la visite. Des gardes armés sont assis à côté d’un vendeur de glaces à proximité. Il y a peu de clients.

L’hôtel principal ici est clôturé avec des barbelés, mais des lustres en or scintillent au-dessus des drapeaux japonais, australiens et talibans. Les peintures sur les murs représentent les bouddhas avant qu’ils ne soient dégradés. Un nouveau marché de souvenirs est prévu à proximité, selon Saifurrahman Mohammadi, directeur de l’information et de la culture pour le gouvernement régional taliban.

A 26 ans, Mohammadi est trop jeune pour se souvenir de la destruction du monument. Il dit qu’il est temps pour le monde d’avancer.

« Nous parlons de quelque chose qui s’est passé il y a des décennies », a-t-il déclaré. Son immeuble de bureaux présente une carte des sites du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Depuis 2003, l’UNESCO a désigné les bouddhas défigurés, une citadelle fortifiée et d’autres fouilles à Bamian comme sites historiques en voie de disparition.

L’année dernière, a déclaré Mohammadi, 200 000 touristes enregistrés, pour la plupart des Afghans, ont visité la province, dépensant en moyenne 57 dollars chacun. Avec des efforts supplémentaires pour promouvoir et revitaliser la région, a-t-il ajouté, le tourisme « pourrait devenir une source importante de revenus ».

Dans l’un des pays les moins développés du monde, Bamian a longtemps été l’une de ses régions les plus pauvres. La population essaie de gagner sa vie grâce à l’extraction du charbon et à l’agriculture de subsistance. « Ces sites archéologiques pourraient améliorer considérablement la vie des gens ici », a déclaré Mohammadi.

Mais les gens ici sont sceptiques. Peu de gens ont pardonné les atrocités que les groupes de défense des droits de l’homme ont commises entre 1996 et 2001 contre la population musulmane majoritairement chiite de la minorité ethnique Hazaras, une minorité relativement progressiste et éduquée mais appauvrie qui reste ouvertement opposée aux politiques des talibans aujourd’hui.

Alors que l’économie continue de se détériorer, avec les sanctions internationales imposées et les réductions de l’aide humanitaire limitant l’afflux d’argent, il semble que les gens aient peu de raisons de se réjouir.

Les sœurs adolescentes qui dirigent une boutique de souvenirs faiblement éclairée à Bamian disent que la rue était autrefois animée par des touristes qui achetaient des robes afghanes colorées et des tapis noués à la main représentant les bouddhas. Mais depuis le retour des talibans, disent-ils, les affaires ont chuté de 50 %.

« Le magasin ne survivra pas si les choses continuent comme elles sont », a déclaré une sœur, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. La veille, dit-elle, les talibans avaient inspecté le centre d’enseignement privé où elle étudie. Trouvant des garçons et des filles dans la même salle de classe, ils ont interrompu les cours pour la journée. La jeune fille a dit qu’elle avait trop peur pour revenir ce matin-là.

« J’ai peur », dit-elle. « Il n’y a pas de bon avenir ici. »

De nos jours, les bouddhas de Bamian attirent principalement deux types de visiteurs très différents. Certains sont des soldats talibans stationnés à proximité qui sont stupéfaits par la beauté des falaises creusées. D’autres sont des Afghans urbains éduqués qui sont en colère contre les talibans pour avoir détruit les œuvres – et les vies qu’ils ont construites pendant les 20 années où le groupe était hors du pouvoir.

Alors que les visiteurs visitaient le site lors d’une récente journée de printemps, certains se sont plaints à portée de voix des gardes.

« Les talibans ont une mentalité d’il y a 500 ans », a déclaré un homme de 27 ans venu d’Iran. « Ils sont mentalement incapables d’utiliser cet endroit. »

Sayed, un Afghan de 22 ans, a déclaré qu’il avait conduit toute la journée pour atteindre le site, curieux d’en savoir plus sur l’histoire de son pays avant que l’Islam ne devienne sa religion dominante. Les talibans, a-t-il dit, ne peuvent pas faire confiance à la préservation du site.

« Ce sont des professionnels de la destruction des choses », a-t-il déclaré. « Pas à les reconstruire. »

« Tout le patrimoine du monde »

Bien que l’inquiétude pour Bamian soit partagée par un éventail d’organisations et d’experts, peu de travaux archéologiques ont été effectués ici depuis le retour des talibans en août 2021, ce qui a conduit les gouvernements étrangers et les donateurs à geler l’aide et à retirer leurs archéologues.

Mohammadi a déclaré que le gouvernement avait ajouté des gardes et des portes pour protéger le site, mais qu’il était incapable de financer des travaux plus importants. Les groupes qui sont partis, a-t-il dit, sont invités à revenir et à reprendre leurs projets. « Nous les exhortons en tant que membres du gouvernement mais aussi en tant qu’êtres humains », a-t-il déclaré. « C’est le patrimoine du monde entier. »

Mais de nombreux organismes à but non lucratif et donateurs disent qu’il serait immoral de retourner en Afghanistan alors que les talibans renforcent les restrictions imposées aux femmes.

Séparément, avant même le retour des talibans, les étrangers n’étaient pas d’accord sur ce qu’il fallait faire des bouddhas. Certains ont préféré la reconstruction; d’autres voulaient préserver les vestiges actuels.

Aujourd’hui, le site est dominé par un centre culturel et un musée tentaculaires mais vides qui ont été construits principalement pendant l’absence des talibans. Les responsables talibans ont autorisé une équipe du Washington Post à scruter le site. Des portes scellées menaient à des salles de stockage où les artefacts, visibles à travers des fentes, semblaient intacts.

L’UNESCO, qui a défendu la construction du centre, a déclaré que son ouverture « a été reportée sine die » en raison du « contexte politique ». Bien que les artefacts du centre semblent être en sécurité, l’organisation a déclaré qu’elle reste « profondément préoccupée par la conservation du site de Bamiyan » après les pillages et les fouilles illégales en 2021.

Mais dans un signe que certains archéologues internationaux pourraient finalement revenir, l’UNESCO a récemment repris un projet avec 100 travailleurs locaux pour sécuriser les chemins et développer des travaux de conservation à Bamian.

Philippe Marquis, qui dirige une délégation archéologique française centrée sur l’Afghanistan, se dit plus inquiet pour d’autres sites moins connus. En examinant les images satellite du nord de l’Afghanistan, dit-il, sa délégation a récemment repéré des signes de fouilles à grande échelle. Ils craignent que ce ne soient des signes indiquant que des Afghans économiquement désespérés pourraient essayer de vendre des artefacts.

Azizi, le vice-ministre de la culture, a fermement nié toute implication du gouvernement. Il a déclaré que les autorités se sont engagées à poursuivre les pillards.

Marquis a déclaré que les talibans « ont compris que détruire des sites archéologiques ou des bâtiments historiques ne leur apportera pas de soutien ».

« Mais le fait est qu’ils manquent totalement de capacité et d’expertise. Et ils sont les premiers à le reconnaître.

Attirer des touristes étrangers sera un défi. La société britannique de Marc Leaderman a organisé des visites de Bamian avant le retour des talibans. Maintenant, dit-il, ni lui ni ses clients ne sont intéressés à revenir.

L’Afghanistan a encore « beaucoup à offrir », a déclaré Leaderman, mais avec le retour des talibans au pouvoir, « il n’y a tout simplement pas beaucoup de joie dans le pays en ce moment ».

Tout le monde n’est pas d’accord. Un après-midi récent, un groupe de responsables gouvernementaux – des membres talibans, des survivants du gouvernement soutenu par les États-Unis qu’ils ont renversé – profitaient d’un voyage à Band-e-Amir, un parc national près de Bamian qui comprend des lacs bleu clair et des pédales bateaux cygnes à louer.

« Nous sommes abasourdis », a déclaré Mohammad Younus Mukhles, 30 ans, un ancien combattant taliban qui buvait du thé et riait avec des camarades dans un pédalo. « C’est très sûr. »

Pamela Constable à Islamabad, au Pakistan, a contribué à ce rapport.