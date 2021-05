New Delhi: Le très vénéré festival Buddha Jayanti ou Buddha Purnima, marquant l’anniversaire du Seigneur Bouddha est célébré cette année le 26 mai respectivement. Traditionnellement, c’est un jour férié dans le bouddhisme Mahayana commémorant la naissance du prince Siddhartha Gautama, plus tard le Bouddha Gautama – fondateur du bouddhisme.

le anniversaire du Seigneur Bouddha est largement célébré dans le monde entier et les adeptes commencent la préparation, des jours à l’avance.

Avant de dénoncer les plaisirs du monde, le Seigneur était connu sous le nom de Prince Siddhartha Gautama, qui s’est transformé plus tard en Gautama Bouddha et a fondé le bouddhisme comme un chemin menant à l’illumination spirituelle de l’âme.

Du prince Gautama à un chercheur spirituel:

Il est dit que selon les écritures de Theravada Tripitaka, le prince Gautama est né à Lumbini qui est maintenant connue sous le nom de Népal moderne, vers 563 avant notre ère. Il a ensuite été élevé à Kapilavastu.

La légende raconte que lorsque le prince Siddhartha Gautama est né dans une lignée royale, un astrologue nommé Asita a prédit que soit il allait devenir un grand roi, soit il dénoncerait tout, laissant le confort de toutes choses matérielles.

Naturellement, le père du prince, le roi Suddhodana, voulait que son fils règne en tant que puissant et plus grand des rois, il ne le laissa donc pas sortir des murs du palais. Cependant, comme le veut le destin, le prince, au jeune âge de 29 ans, est sorti du confort somptueux et a vu comment les gens souffrent et combien il est difficile pour un homme ordinaire de survivre.

Selon la littérature bouddhiste, on pense que ce dont le prince a été témoin pendant cette période est connu comme les quatre sites. Il a compris la souffrance d’un homme ordinaire, a vu un vieil homme, une personne malade, un cadavre et finalement un saint homme ascétique, qui était content de la vie.

On pense que ces expériences étaient suffisamment vitales et ont obligé le prince à abandonner sa confortable vie royale et à aller de l’avant pour embrasser la divinité en marchant sur le chemin spirituel, menant à l’illumination de l’âme.

Nous souhaitons à tous un très heureux Bouddha Purnima!