Boucles d’oreilles Balenciaga d’une valeur de 20 000 roupies fabriquées à partir de lacets Laisser Twitter ligoté dans l’indignation

Balenciaga a encore une fois laissé les internautes confus avec son dernier lancement et cette fois, il s’agit de boucles d’oreilles en lacet bizarres. Surnommées « Boucles d’oreilles plaquées » sur leur site officiel, il s’agit de la tentative de la marque d’incorporer des objets du quotidien dans la collection de bijoux de la maison. Le nouvel arrivage est disponible à la commande et est livré avec des détails de nœud, faits de lacets. Le stock est arrivé en deux gammes – l’une en lacets en polyester rose et noir tandis que l’autre en polyester noir et blanc. Le produit n’a qu’un crochet avec le logo de la marque gravé sur la plaque tandis que les lacets y sont attachés.

Le coût des boucles d’oreilles a choqué Twitter et l’a rendu furieux. Comme partagé par une page de mode vérifiée sur Instagram nommée Highsnobiety, les boucles d’oreilles à lacets noirs sont au prix de 261 $ ou environ 20 800 roupies. Le design des lacets bicolores qui est attaché à la plaque logo de Balenciaga a créé un énorme bruit sur les réseaux sociaux. Jetez un oeil au produit ci-dessous:

Après le lancement des boucles d’oreilles Balenciaga Shoelace, une partie des internautes s’est rendue sur les réseaux sociaux pour troller la marque. Un utilisateur a commenté: “Arrêtez ces bêtises.” Un autre a affirmé et déclaré que la marque surexpérimentait avec ses consommateurs. “Balenciaga peut fabriquer une couche pour adulte pour un rack et les gens s’en tireraient toujours”, a écrit un utilisateur. Selon un utilisateur de Twitter, la marque ne fait que troller les enfants riches : « Si les enfants riches ne voient pas que Demna et Balenciaga les trollent maintenant, je ne sais pas quelles autres preuves peuvent le prouver. Ces boucles d’oreilles en lacet vous coûteront 261 $ et se marieront bien avec le sac poubelle Balenciaga à 1 790 $.

Selon les informations données sur le site de Balenciaga, les boucles d’oreilles sont en polyester, coton et laiton et doivent être nettoyées uniquement avec un “chiffon doux”.

Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques semaines à peine, la marque de mode a fait face à un contrecoup majeur sur Internet pour avoir lancé un sac poubelle au prix de 1 790 $ (environ Rs 1 lakh).

