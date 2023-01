Le meilleur de la semaine de la “meilleure offre” de Fox

Bon de 20 $ pour seulement 10 $ ! Disponible à l’achat uniquement du 5 au 11 janvier 2023.

Butcher on the Block est un marché gastronomique de viande et de charcuterie qui a un objectif principal; pour servir la communauté avec les meilleurs produits de qualité disponibles. Limite d’un bon par foyer. Non valable pour les livraisons. Le bon ne peut être jumelé à aucune autre offre. Le bon expire le 28/02/23.

Cliquez ici pour acheter maintenant, ou visitez BestoftheFox.payvibe.com pour les détails et les restrictions.

Boucher sur le bloc

4660, chemin Algonquin Ouest

Lac dans les collines

(847) 669-6679

boucherontheblock.com